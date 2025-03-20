Нові переговори України зі США в Саудівській Аравії — Зеленський назвав дату

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного понеділка, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться ще одна зустріч делегацій України та США. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.
Головні тези:
- На 24 березня запланована зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії під керівництвом президента Зеленського.
- Представники України та США вже обговорили питання щодо негайного запровадження тимчасового режиму припинення вогню.
- Зеленський також висловив плани щодо припинення вогню з метою безпеки енергосистем обох країн.
Переговори США та України відбудуться 24 березня
Зеленський нагадав про успішну зустріч української та американської делегації в місті Джидда, яка відбулася 11 березня. Тоді Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню.
Також президент України пояснив, що буде далі після його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Глава держави зазначив, що порушив це питання під час розмови з Трампом і сказав, що українська сторона підготує перелік об'єктів цивільної інфраструктури.
Я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що, дай Боже, сторони домовляться на наступній, найближчій зустрічі, яка буде в понеділок у Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що буде зустріч України з Америкою, а потім — Америки з Росією. Або це будуть паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику.
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