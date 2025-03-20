Нові переговори України зі США в Саудівській Аравії — Зеленський назвав дату

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного понеділка, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться ще одна зустріч делегацій України та США. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Переговори США та України відбудуться 24 березня

Зеленський нагадав про успішну зустріч української та американської делегації в місті Джидда, яка відбулася 11 березня. Тоді Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню.

Після цього був контакт американців і росіян, і знову, мені здається, люди зробили крок назад, тому що заговорили про часткове припинення вогню... Ми готові краще кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити тепер і крок назад, і говорити про часткове припинення вогню. Володимир Зеленський Президент України

Також президент України пояснив, що буде далі після його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Зміст наступний — припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто, без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також, звучить так — іншу цивільну інфраструктуру. Поширити

Глава держави зазначив, що порушив це питання під час розмови з Трампом і сказав, що українська сторона підготує перелік об'єктів цивільної інфраструктури.