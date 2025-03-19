Нові перегори України, США та РФ. Що вирішив Зеленський

Уже 23 березня в місті Джидда, що в Саудівській Аравії, повинні відбутися переговори щодо припинення вогню, в яких візьмуть участь Україна, США та Росія. На цьому тлі глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українську сторону представлятимуть військові, енергетики та фахівці з портової й цивільної інфраструктури.
Головні тези:
- Делегація України готова до участі в переговорах та активно працює над мирним врегулювання на щоденній основі.
- на цьому тлі Росія продовжує здійснювати терор й ігнорує пропозиції США щодо завершення війни.
Зеленський уже формує делегацію на майбутні мирні перемовини
За словами українського лідера, що стосується наступної зустрічі, то поки він не готовий розкривати всі деталі.
Глава держави офіційно підтвердив, що цього разу у складі української делегації будуть військові, енергетики, а також люди, які добре знаються на портовій та іншій цивільній інфраструктурі.
За словами президента, українська команда вже готова до участі в переговорах і працює щоденно, оскільки Росія продовжує обстріли українських міст.
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