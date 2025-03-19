Нові перегори України, США та РФ. Що вирішив Зеленський

Уже 23 березня в місті Джидда, що в Саудівській Аравії, повинні відбутися переговори щодо припинення вогню, в яких візьмуть участь Україна, США та Росія. На цьому тлі глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українську сторону представлятимуть військові, енергетики та фахівці з портової й цивільної інфраструктури.

Зеленський уже формує делегацію на майбутні мирні перемовини

За словами українського лідера, що стосується наступної зустрічі, то поки він не готовий розкривати всі деталі.

Але наступна зустріч у Саудівській Аравії — мається на увазі, якщо ми говоритимемо про часткове припинення вогню. Наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо. А також обговорюватиметься безпека судноплавства. Тобто це буде технічна команда, яка в цьому розбирається. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави офіційно підтвердив, що цього разу у складі української делегації будуть військові, енергетики, а також люди, які добре знаються на портовій та іншій цивільній інфраструктурі.

Це технічний рівень, а не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я цього не виключаю, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

За словами президента, українська команда вже готова до участі в переговорах і працює щоденно, оскільки Росія продовжує обстріли українських міст.