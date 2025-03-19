Нові перегори України, США та РФ. Що вирішив Зеленський
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Політика
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Нові перегори України, США та РФ. Що вирішив Зеленський

Офіс Президента України
Зеленський

Уже 23 березня в місті Джидда, що в Саудівській Аравії, повинні відбутися переговори щодо припинення вогню, в яких візьмуть участь Україна, США та Росія. На цьому тлі глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українську сторону представлятимуть військові, енергетики та фахівці з портової й цивільної інфраструктури.

Головні тези:

  • Делегація України готова до участі в переговорах та активно працює над мирним врегулювання на щоденній основі.
  • на цьому тлі Росія продовжує здійснювати терор й ігнорує пропозиції США щодо завершення війни.

Зеленський уже формує делегацію на майбутні мирні перемовини

За словами українського лідера, що стосується наступної зустрічі, то поки він не готовий розкривати всі деталі.

Але наступна зустріч у Саудівській Аравії — мається на увазі, якщо ми говоритимемо про часткове припинення вогню. Наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо. А також обговорюватиметься безпека судноплавства. Тобто це буде технічна команда, яка в цьому розбирається.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави офіційно підтвердив, що цього разу у складі української делегації будуть військові, енергетики, а також люди, які добре знаються на портовій та іншій цивільній інфраструктурі.

Це технічний рівень, а не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я цього не виключаю, — наголосив Володимир Зеленський.

За словами президента, українська команда вже готова до участі в переговорах і працює щоденно, оскільки Росія продовжує обстріли українських міст.

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