Зеленський анонсував розмову з Трампом — відома дата

Як офіційно підтвердив український лідер Володимир Зеленський, уже 19 березня він проведе телефонні перемовини з президентом США Дональдом Трампом. Що важливо розуміти, їхня бесіда відбудеться на наступний день після розмови очільника Білого дому та російського диктатора Володимира Путіна щодо завершення війни.
Головні тези:
- Важливою темою розмови між лідерами будуть деталі наступних кроків щодо завершення війни.
- Зеленський також хоче почути від Трампа подробиці його переговорів з російським диктатором Путіним.
Зеленський готується до нових переговорів з Трампом
З заявою з цього приводу глава держави виступив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом в Гельсінкі.
За словами глави держави, він має намір обговорити з американським колегою "деталі наступних кроків".
На цьому тлі український лідер звернув увагу на те, що Росія вночі атакувала українську енергетику, попри те, що нелегітимний глава Кремля начебто наказав на 30 днів припинити її обстріл.
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