Зеленський анонсував розмову з Трампом — відома дата

Як офіційно підтвердив український лідер Володимир Зеленський, уже 19 березня він проведе телефонні перемовини з президентом США Дональдом Трампом. Що важливо розуміти, їхня бесіда відбудеться на наступний день після розмови очільника Білого дому та російського диктатора Володимира Путіна щодо завершення війни.

Зеленський готується до нових переговорів з Трампом

З заявою з цього приводу глава держави виступив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом в Гельсінкі.

Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати, я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд, і я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка, ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, він має намір обговорити з американським колегою "деталі наступних кроків".

Окрім того, Володимир Зеленський хоче почути від Дональда Трампа подробиці його переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Поширити