Зеленский анонсировал разговор с Трампом — известна дата

Как официально подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский, уже 19 марта он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Что важно понимать, их беседа состоится на следующий день после разговора главы Белого дома и российского диктатора Владимира Путина по поводу завершения войны.

Зеленский готовится к новым переговорам с Трампом

С заявлением по этому поводу глава государства выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.

Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать, я думаю, подробности следующих шагов. У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд, и я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая, ну, всегда недовольна, когда все идет правильно. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, он намерен обсудить с американским коллегой "детали следующих шагов".

Кроме того, Владимир Зеленский хочет услышать от Дональда Трампа подробности его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Поделиться