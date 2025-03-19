Зеленский анонсировал разговор с Трампом — известна дата
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Зеленский анонсировал разговор с Трампом — известна дата

Офис Президента Украины
Зеленский
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Как официально подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский, уже 19 марта он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Что важно понимать, их беседа состоится на следующий день после разговора главы Белого дома и российского диктатора Владимира Путина по поводу завершения войны.

Главные тезисы

  • Важной темой разговора между лидерами будут детали следующих шагов для завершения войны.
  • Зеленский хочет услышать от Трампа подробности его переговоров с российским диктатором Путиным.

Зеленский готовится к новым переговорам с Трампом

С заявлением по этому поводу глава государства выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.

Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать, я думаю, подробности следующих шагов. У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд, и я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая, ну, всегда недовольна, когда все идет правильно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, он намерен обсудить с американским коллегой "детали следующих шагов".

Кроме того, Владимир Зеленский хочет услышать от Дональда Трампа подробности его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

На этом фоне украинский лидер обратил внимание на то, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что нелегитимный глава Кремля приказал на 30 дней прекратить ее обстрел.

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