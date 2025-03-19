Новые перегоры Украины, США и РФ. Что решил Зеленский

Уже 23 марта в городе Джидда, в Саудовской Аравии, должны состояться переговоры по прекращению огня, в которых примут участие Украина, США и Россия. На этом фоне глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинскую сторону будут представлять военные, энергетики и специалисты по портовой и гражданской инфраструктуре.

Зеленский уже формирует делегацию на предстоящие мирные переговоры

По словам украинского лидера, что касается следующей встречи, пока он не готов раскрывать все детали.

Но следующая встреча в Саудовской Аравии — подразумевается, если мы будем говорить о частичном прекращении огня. Например, по инфраструктуре, энергетике и т.д. А также будет обсуждаться безопасность судоходства. То есть, это будет техническая команда, которая в этом разбирается. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства официально подтвердил, что на этот раз в составе украинской делегации будут военные, энергетики, а также люди, хорошо разбирающиеся в портовой и другой гражданской инфраструктуре.

Это технический уровень, а не совсем та дипломатическая встреча, которая уже была. Хотя я этого не исключаю, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

По словам президента, украинская команда готова к участию в переговорах и работает ежедневно, поскольку Россия продолжает обстрелы украинских городов.