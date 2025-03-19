Новые перегоры Украины, США и РФ. Что решил Зеленский

Уже 23 марта в городе Джидда, в Саудовской Аравии, должны состояться переговоры по прекращению огня, в которых примут участие Украина, США и Россия. На этом фоне глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинскую сторону будут представлять военные, энергетики и специалисты по портовой и гражданской инфраструктуре.
Главные тезисы
- Делегация Украины готова к участию в переговорах и активно работает над мирным урегулированием на ежедневной основе.
- на этом фоне Россия продолжает совершать террор и игнорирует предложения США по завершению войны.
Зеленский уже формирует делегацию на предстоящие мирные переговоры
По словам украинского лидера, что касается следующей встречи, пока он не готов раскрывать все детали.
Глава государства официально подтвердил, что на этот раз в составе украинской делегации будут военные, энергетики, а также люди, хорошо разбирающиеся в портовой и другой гражданской инфраструктуре.
По словам президента, украинская команда готова к участию в переговорах и работает ежедневно, поскольку Россия продолжает обстрелы украинских городов.
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