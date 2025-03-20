Зеленский заявил о новой партии F-16 в Украине

В Украину прибыла новая партия западных истребителей F-16. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами вечером 19 марта.

В Украину прибыли новые F-16

Зеленский опроверг российскую ложь об уничтожении украинского истребителя F-16.

Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне лгут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость — несколько самолетов F-16 прилетели в Украину. Владимир Зеленский Президент Украины

Он не уточнил, о каком количестве истребителей идет речь.

Власти Украины с начала полномасштабного вторжения России просили Запад предоставить современные истребители F-16.

В 2023 году несколько стран с согласия США приняли решение передать Киеву такие самолеты.

О прибытии первых истребителей F-16 стало известно в начале августа 2024 — их показали во время торжеств ко Дню Воздушных сил ВСУ.

6 октября 2024 объявили о первых F-16 от Нидерландов, прибывших в Украину. В целом, истребители F-16 согласились передать Украине четыре страны: Нидерланды (24 самолета), Дания (19 самолетов), Бельгия (30 самолетов до 2028 года) и Норвегия — 6 самолетов.