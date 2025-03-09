Чем Украине заменить ракеты для F-16 — мнение эксперта

В ближайшее время ВСУ смогут использовать французские самолеты Mirage 2000 более активно и ближе к линии боевого столкновения.

Ракеты Mirage 2000 могут заменить боеприпасы F-16

Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

За очень короткий срок Mirage 2000 приступили к выполнению боевых задач. Их используют для перехвата воздушных целей. А это ракеты MICA — французского производства. Во Франции есть производство этих ракет. Было такое, когда они за год продавали по 3 тыс. этих ракет. Поэтому не одними AIM-120 (американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух — воздух" средней дальности) или AIM-9, или AIM-7, мы можем обеспечить свои самолеты. Поделиться

По словам Храпчинского, ракеты MICA могут быть адаптированы и под F-16.

Стоимость этой ракеты достаточно высока, но если Европа активно развернет свой ВПК, то мы сможем быть снабжены ракетами для самолетов.

Он подчеркнул, что информация о передаче определенных средств поражения для самолетов Mirage дает понимание, что в ближайшее время мы сможем использовать эти самолеты более активно и ближе к линии боевого столкновения.

7 марта многоцелевые истребители F-16 и Mirage-2000 помогли силам противовоздушной обороны сбить 34 российских ракета и 100 беспилотников. Тогда оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.