Чем Украине заменить ракеты для F-16 — мнение эксперта
Категория
Технологии
Дата публикации

Чем Украине заменить ракеты для F-16 — мнение эксперта

Mirage 2000
Читати українською
Источник:  NV

В ближайшее время ВСУ смогут использовать французские самолеты Mirage 2000 более активно и ближе к линии боевого столкновения.

Главные тезисы

  • Ракеты MICA французского производства адаптируются для использования на украинских самолетах Mirage 2000 и F-16.
  • Эксперт утверждает, что ракеты MICA представляют собой альтернативу боеприпасам для F-16 и могут эффективно использоваться для перехвата воздушных целей.
  • Успехи в развитии военно-промышленного комплекса Европы позволят Украине обеспечить свои самолеты эффективными ракетами для выполнения боевых задач.

Ракеты Mirage 2000 могут заменить боеприпасы F-16

Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

За очень короткий срок Mirage 2000 приступили к выполнению боевых задач. Их используют для перехвата воздушных целей. А это ракеты MICA — французского производства. Во Франции есть производство этих ракет. Было такое, когда они за год продавали по 3 тыс. этих ракет. Поэтому не одними AIM-120 (американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух — воздух" средней дальности) или AIM-9, или AIM-7, мы можем обеспечить свои самолеты.

По словам Храпчинского, ракеты MICA могут быть адаптированы и под F-16.

Стоимость этой ракеты достаточно высока, но если Европа активно развернет свой ВПК, то мы сможем быть снабжены ракетами для самолетов.

Он подчеркнул, что информация о передаче определенных средств поражения для самолетов Mirage дает понимание, что в ближайшее время мы сможем использовать эти самолеты более активно и ближе к линии боевого столкновения.

7 марта многоцелевые истребители F-16 и Mirage-2000 помогли силам противовоздушной обороны сбить 34 российских ракета и 100 беспилотников. Тогда оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украина получит истребители Mirage 2000-5. МИД Франции озвучил термины
Когда Украина получит истребители Mirage 2000-5. МИД Франции озвучил термины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000
Mirage 2000
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Mirage 2000 в Украине. Французский аналитик определил важные характеристики модифицированных истребителей
Mirage 2000-5

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?