Чем Украине заменить ракеты для F-16 — мнение эксперта

В ближайшее время ВСУ смогут использовать французские самолеты Mirage 2000 более активно и ближе к линии боевого столкновения.
Главные тезисы
- Ракеты MICA французского производства адаптируются для использования на украинских самолетах Mirage 2000 и F-16.
- Эксперт утверждает, что ракеты MICA представляют собой альтернативу боеприпасам для F-16 и могут эффективно использоваться для перехвата воздушных целей.
- Успехи в развитии военно-промышленного комплекса Европы позволят Украине обеспечить свои самолеты эффективными ракетами для выполнения боевых задач.
Ракеты Mirage 2000 могут заменить боеприпасы F-16
Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.
По словам Храпчинского, ракеты MICA могут быть адаптированы и под F-16.
Стоимость этой ракеты достаточно высока, но если Европа активно развернет свой ВПК, то мы сможем быть снабжены ракетами для самолетов.
Он подчеркнул, что информация о передаче определенных средств поражения для самолетов Mirage дает понимание, что в ближайшее время мы сможем использовать эти самолеты более активно и ближе к линии боевого столкновения.
7 марта многоцелевые истребители F-16 и Mirage-2000 помогли силам противовоздушной обороны сбить 34 российских ракета и 100 беспилотников. Тогда оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.
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