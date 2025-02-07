Mirage 2000 в Украине. Французский аналитик определил важные характеристики модифицированных истребителей
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Технологии
Дата публикации

Mirage 2000 в Украине. Французский аналитик определил важные характеристики модифицированных истребителей

Mirage 2000-5
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Источник:  Укринформ

Французские истребители Mirage 2000-5, первая партия которых поступила в Украину, способны не только перехватывать российские ракеты, но и поражать наземные цели дальнобойными ракетами Scalpe и Storm Shadow.

Главные тезисы

  • Украинские Mirage 2000-5 обладают способностью поражать наземные и воздушные цели дальнобойными ракетами, увеличивая эффективность перехвата российских самолетов на 80%.
  • Модернизация истребителей Mirage 2000-5 позволит Украине значительно усилить свой ударный потенциал и повысить эффективность в противостоянии с российской угрозой.
  • Французские эксперты отмечают, что получение модифицированных Mirage 2000-5 предоставит Украине возможность укрепить оборону, спасая жизни и предотвращая разрушения от потенциальной агрессии России.
  • Специальные возможности поражать дальнобойными ракетами Scalpe и Storm Shadow делают украинские Mirage 2000-5 важным элементом в оборонной стратегии страны.
  • Эксперт Ксавье Тительман подчеркивает, что модернизированные истребители Mirage 2000-5 обеспечат Украине необходимый потенциал для успешного контрнаступления и защиты объектов энергетической инфраструктуры от разрушений со стороны России.

Французские истребители Mirage 2000-5 будут спасать жизнь

Об этом сказал французский военный эксперт, специалист по аэронавтике Ксавье Тительман.

В первую очередь наши Mirage 2000 будут так же спасать жизнь, как сейчас это делают около десятка F-16. Если вы посмотрите на уровень перехвата российских крылатых ракет, начиная с июля, то он вырос на 20 процентов: с 60 процентов перехваченных ракет украинцы поднялись до 80 процентов.

Наибольшим преимуществом модифицированных для Украины французских истребителей, по мнению Тительмана, является их способность поражать цели дальнобойными ракетами Scalpe и Storm Shadow.

Mirage 2000-5 теперь имеет бомбардировочные возможности, которых у него не было во французской армии. Самолеты были модифицированы, чтобы быть способны запускать крылатые ракеты Scalpe/Storm Shadow. Сегодня это могут делать только старые истребители Су-24... Так что тот факт, что Воздушные силы Украины теперь будут иметь более широкую базу, означает, что они приумножат свой ударный потенциал.

Mirage 2000-5

В то же время Тительман подчеркнул, что если бы украинцы получили такие возможности еще в 2022 году, то контрнаступление летом 2023 года могло бы быть успешным.

Это могло бы спасти сотни жизней и избежать проблемы с энергетической инфраструктурой, которую последовательно разрушает Россия. В тот день, когда мы сможем иметь украинский флот из 30-40-50 самолетов, они смогут больше делать. Тогда они смогут выходить и перехватывать российские самолеты, не давать им сбрасывать свои планерные бомбы, приводящие к страшным разрушениям.

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