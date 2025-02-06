Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000

Mirage 2000
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Источник:  online.ua

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 6 февраля Украина получила первые истребители Mirage 2000 года от Франции.

Главные тезисы

  • Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000, которые будут играть ключевую роль в обороне украинского неба.
  • Mirage 2000 — успешно используемый французский многоцелевой истребитель, который прошел подготовку украинских пилотов и уже находится на вооружении.
  • Истребители Mirage 2000 широко применялись военными силами различных стран в различных конфликтах, включая Боснию, Афганистан, Сирию, Ливию и другие.

Французские истребители Mirage 2000 уже в Украине

Об этом написал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Х.А.

Он напомнил, что 6 июня 2024 французский президент Эммануэль Макрон объявил о поставках в Украину французских истребителей Mirage 2000.

Первые из них прибыли сегодня в Украину. С украинскими пилотами, прошедшими многомесячную подготовку во Франции на борту, теперь они будут помогать защищать украинское небо.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation, основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX — начале XXI века. Первый полет зафиксирован в 1978 году (годом позже МиГ-29), принят на вооружение во Франции в 1984-м.

Кроме того, находятся на вооружении армий Греции, Египта, ОАЭ, Индии, Перу и Тайваня. Раньше операторами "миражей" были еще и Бразилия и Катар. "Миражи" использовали во время боевых действий в Боснии, Афганистане, Сирии, Ливии и других.

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