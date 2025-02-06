Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 6 февраля Украина получила первые истребители Mirage 2000 года от Франции.
Главные тезисы
- Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000, которые будут играть ключевую роль в обороне украинского неба.
- Mirage 2000 — успешно используемый французский многоцелевой истребитель, который прошел подготовку украинских пилотов и уже находится на вооружении.
- Истребители Mirage 2000 широко применялись военными силами различных стран в различных конфликтах, включая Боснию, Афганистан, Сирию, Ливию и другие.
Французские истребители Mirage 2000 уже в Украине
Об этом написал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Х.А.
Он напомнил, что 6 июня 2024 французский президент Эммануэль Макрон объявил о поставках в Украину французских истребителей Mirage 2000.
Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025
Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.
Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre…
Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation, основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX — начале XXI века. Первый полет зафиксирован в 1978 году (годом позже МиГ-29), принят на вооружение во Франции в 1984-м.
Кроме того, находятся на вооружении армий Греции, Египта, ОАЭ, Индии, Перу и Тайваня. Раньше операторами "миражей" были еще и Бразилия и Катар. "Миражи" использовали во время боевых действий в Боснии, Афганистане, Сирии, Ливии и других.
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