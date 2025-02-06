Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 6 февраля Украина получила первые истребители Mirage 2000 года от Франции.

Французские истребители Mirage 2000 уже в Украине

Об этом написал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Х.А.

Он напомнил, что 6 июня 2024 французский президент Эммануэль Макрон объявил о поставках в Украину французских истребителей Mirage 2000.

Первые из них прибыли сегодня в Украину. С украинскими пилотами, прошедшими многомесячную подготовку во Франции на борту, теперь они будут помогать защищать украинское небо. Поделиться

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation, основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX — начале XXI века. Первый полет зафиксирован в 1978 году (годом позже МиГ-29), принят на вооружение во Франции в 1984-м.