Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000

Французькі винищувачі Mirage 2000 вже в Україні

Про це написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в Х.

Він нагадав, що 6 червня 2024 року французький президент Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких винищувачів Mirage 2000.

Перші з них прибули в Україну сьогодні. З українськими пілотами, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції на борту, вони тепер допомагатимуть захищати українське небо. Поширити

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX — на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му.