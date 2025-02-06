Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що 6 лютого Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції.
Головні тези:
- Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції, які стануть важливим елементом оборони українського неба.
- Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач, який вже успішно використовується в інших країнах.
- Українські пілоти пройшли підготовку у Франції та тепер вже знаходяться на борту цих винищувачів, готові захищати країну.
Французькі винищувачі Mirage 2000 вже в Україні
Про це написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в Х.
Він нагадав, що 6 червня 2024 року французький президент Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких винищувачів Mirage 2000.
Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025
Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.
Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre…
Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX — на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му.
Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами "міражів" були ще й Бразилія та Катар. "Міражі" використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та ін.
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