Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000
Категорія
Україна
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Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000

Mirage 2000
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Джерело:  online.ua

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що 6 лютого Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції.

Головні тези:

  • Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції, які стануть важливим елементом оборони українського неба.
  • Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач, який вже успішно використовується в інших країнах.
  • Українські пілоти пройшли підготовку у Франції та тепер вже знаходяться на борту цих винищувачів, готові захищати країну.

Французькі винищувачі Mirage 2000 вже в Україні

Про це написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в Х.

Він нагадав, що 6 червня 2024 року французький президент Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких винищувачів Mirage 2000.

Перші з них прибули в Україну сьогодні. З українськими пілотами, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції на борту, вони тепер допомагатимуть захищати українське небо.

Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX — на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му.

Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами "міражів" були ще й Бразилія та Катар. "Міражі" використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та ін.

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