Коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5. МЗС Франції озвучило терміни
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5. МЗС Франції озвучило терміни

Коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5. МЗС Франції озвучило терміни
Read in English
Джерело:  online.ua

Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 від Франції до кінця першого кварталу 2025 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Головні тези:

  • Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 від Франції до кінця першого кварталу 2025 року за підтримки міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро.
  • Mirage 2000-5 - це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який має широкий спектр завдань від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.
  • Французькі винищувачі Mirage 2000 мають перевагу над запасом американських F-16 у можливості запуску західних ракет Storm Shadow, що стає важливим активом бойової авіації України.
  • Надходження Mirage 2000-5 українським повітряним силам розширить їхні можливості у веденні повітряно-космічних операцій та надаватиме можливості для ефективного нанесення ударів по ворожим цілям.
  • Отримання більшої кількості літаків, здатних запускати ракети Storm Shadow, забезпечить Україні більшу бойову ефективність та конкурентність на міжнародному ринку військової авіації.

Винищувачі Mirage 2000-5 будуть в Україні

Незабаром французькі "Міражі" з’являться у небі над Україною. Це відбудеться наприкінці кварталу, як і оголосив президент Франції Еммануель Макрон, — зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який десятиліттями служив і продовжує служити багатьом країнам світу. Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.

Mirage мають конкретну перевагу над F-16

За словами Робінсона, французькі винищувачі в Україні стануть ще однією бойовою платформою, яка здатна запускати західні ракети Storm Shadow.

Як відомо, за допомогою останніх українським воїнам вдалося знищити дуже багато ворожих цілей на фронті та поза його межами.

Що важливо розуміти, американські винищувачі F-16, частину з яких вже отримали ЗСУ, не пристосовані до ракет Storm Shadow, тому для їхнього запуску використовуються літаки радянської розробки Су-24.

Фахівець із військової авіації з Королівського аеронавтичного товариства Великої Британії Тім Робінсон розповів виданню, що Україні вигідно отримати більше літаків, здатних запускати ці ракети.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна може отримати від Франції до 20 винищувачів Mirage-2000-5 — експерт
Україна може отримати від Франції до 20 винищувачів Mirage-2000-5 — експерт
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Винищувачі Mirage для України. Фахівець назвав головну перевагу
Винищувачі Mirage для України. Фахівець назвав головну перевагу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данія надасть Україні ще 2 партії винищувачів F-16
Володимир Зеленський
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?