Коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5. МЗС Франції озвучило терміни

Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 від Франції до кінця першого кварталу 2025 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
Головні тези:
- Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 від Франції до кінця першого кварталу 2025 року за підтримки міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро.
- Mirage 2000-5 - це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який має широкий спектр завдань від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.
- Французькі винищувачі Mirage 2000 мають перевагу над запасом американських F-16 у можливості запуску західних ракет Storm Shadow, що стає важливим активом бойової авіації України.
- Надходження Mirage 2000-5 українським повітряним силам розширить їхні можливості у веденні повітряно-космічних операцій та надаватиме можливості для ефективного нанесення ударів по ворожим цілям.
- Отримання більшої кількості літаків, здатних запускати ракети Storm Shadow, забезпечить Україні більшу бойову ефективність та конкурентність на міжнародному ринку військової авіації.
Винищувачі Mirage 2000-5 будуть в Україні
Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який десятиліттями служив і продовжує служити багатьом країнам світу. Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.
Mirage мають конкретну перевагу над F-16
За словами Робінсона, французькі винищувачі в Україні стануть ще однією бойовою платформою, яка здатна запускати західні ракети Storm Shadow.
Як відомо, за допомогою останніх українським воїнам вдалося знищити дуже багато ворожих цілей на фронті та поза його межами.
Що важливо розуміти, американські винищувачі F-16, частину з яких вже отримали ЗСУ, не пристосовані до ракет Storm Shadow, тому для їхнього запуску використовуються літаки радянської розробки Су-24.
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