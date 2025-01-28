Коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5. МЗС Франції озвучило терміни

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 від Франції до кінця першого кварталу 2025 року.

Винищувачі Mirage 2000-5 будуть в Україні

Незабаром французькі "Міражі" з’являться у небі над Україною. Це відбудеться наприкінці кварталу, як і оголосив президент Франції Еммануель Макрон, — зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Поширити

Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який десятиліттями служив і продовжує служити багатьом країнам світу. Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.

Mirage мають конкретну перевагу над F-16

За словами Робінсона, французькі винищувачі в Україні стануть ще однією бойовою платформою, яка здатна запускати західні ракети Storm Shadow.

Як відомо, за допомогою останніх українським воїнам вдалося знищити дуже багато ворожих цілей на фронті та поза його межами.

Що важливо розуміти, американські винищувачі F-16, частину з яких вже отримали ЗСУ, не пристосовані до ракет Storm Shadow, тому для їхнього запуску використовуються літаки радянської розробки Су-24.