Данія надасть Україні ще 2 партії винищувачів F-16

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен офіційно підтвердила, що Україна вже отримала від її країни шість F-16, однак загалом планує надати ще 19 винищувачів.
Головні тези:
- Метте Фредеріксен підтвердила непохитну підтримку України.
- Окрім того, вона обіцяє нові інвестиції в українську оборонну промисловість.
- Також співпраця між Данією та Україною включає підготовку українських пілотів F-16
Данія передасть Україні ще більше F-16
З такою заявою Метте Фредеріксен виступила на спільній прес-конференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві.
За словами політикині, станом на сьогодні немає жодних змін у планах Данії стосовно надання Україні певної кількості винищувачів F-16.
Окрім того, вона нагадала, що уже рік як Данію залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.
Метте Фредеріксен не приховує, що це було складно, однак конкретні успіхи вже є.
Нова допомога Данії для України
Як стверджує прем'єр-міністерка, вона та влада її країни залишаться непохитною у підтримці України, оскільки вірить у її перемогу над Росією.
Фредеріксен також додала, що була рада оголосити сьогодні про нову допомогу для України:
Окрім того, наголошується, що Данія зобов'язалася виділити 8,5 млрд євро на безпекову допомогу. у 2025 році мають намір виділити 1,75 млрд євро.
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