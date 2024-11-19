Данія надасть Україні ще 2 партії винищувачів F-16

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен офіційно підтвердила, що Україна вже отримала від її країни шість F-16, однак загалом планує надати ще 19 винищувачів.

Данія передасть Україні ще більше F-16

З такою заявою Метте Фредеріксен виступила на спільній прес-конференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві.

За словами політикині, станом на сьогодні немає жодних змін у планах Данії стосовно надання Україні певної кількості винищувачів F-16.

Шість було доставлено. Це була перша партія, — зазначила Фредеріксен. Поширити

Окрім того, вона нагадала, що уже рік як Данію залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

Метте Фредеріксен не приховує, що це було складно, однак конкретні успіхи вже є.

Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 (літаків), як ми сказали на самому початку. Поширити

Нова допомога Данії для України

Як стверджує прем'єр-міністерка, вона та влада її країни залишаться непохитною у підтримці України, оскільки вірить у її перемогу над Росією.

Фредеріксен також додала, що була рада оголосити сьогодні про нову допомогу для України:

Більше ніж 130 мільйонів євро спрямовуються прямо в українську оборонну промисловість. Тепер ми знаємо, на що здатна ваша оборонна промисловість. Бо ми знаємо, що ці інвестиції дійсно змінюють ситуацію на полі бою. І не сумнівайтеся, що наша підтримка довгострокова. Метте Фредеріксен Прем'єр-міністерка Данії

Окрім того, наголошується, що Данія зобов'язалася виділити 8,5 млрд євро на безпекову допомогу. у 2025 році мають намір виділити 1,75 млрд євро.