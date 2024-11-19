Дания предоставит Украине еще 2 партии истребителей F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Дания предоставит Украине еще 2 партии истребителей F-16

Владимир Зеленский
F-16
Read in English
Читати українською

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен официально подтвердила, что Украина уже получила от ее страны шесть F-16, однако в общей сложности планирует предоставить еще 19 истребителей.

Главные тезисы

  • Мэтте Фредериксен подтвердила непреклонную поддержку Украины.
  • Кроме того, она обещает новые инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
  • Также сотрудничество между Данией и Украиной включает в себя подготовку украинских пилотов F-16.

Дания передаст Украине еще больше F-16

С таким заявлением Мэтте Фредериксен выступила на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам политика, по состоянию на сегодняшний день нет никаких изменений в планах Дании относительно предоставления Украине определенного количества истребителей F-16.

Шесть были доставлены. Это была первая партия, — отметила Фредериксен.

Кроме того, она напомнила, что уже год как Дания вовлечена в подготовку украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

Мэтте Фредериксен не скрывает, что это было сложно, однако конкретные успехи уже есть.

Поэтому процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна партия. В общей сложности будет 19 (самолетов), как мы сказали в самом начале.

Новая помощь Дании для Украины

Как утверждает премьер-министр, она и власти ее страны останутся непоколебимыми в поддержке Украины, поскольку верят в ее победу над Россией.

Фредериксен также добавила, что была рада объявить сегодня о новой помощи для Украины.

Более 130 миллионов евро направляются прямо в украинскую оборонную промышленность. Теперь мы знаем, на что способна ваша оборонная промышленность. Ведь мы знаем, что эти инвестиции на самом деле изменяют ситуацию на поле боя. И не сомневайтесь, что наша поддержка долгосрочна.

Мэтте Фредериксен

Мэтте Фредериксен

Премьер-министр Дании

Кроме того, сообщается, что Дания обязалась выделить 8,5 млрд евро на помощь по безопасности. в 2025 году намерены выделить 1,75 млрд евро.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин обновил ядерную доктрину РФ — появилась первая реакция США
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Время пришло. Зеленский обратился к Германии после решения Путина
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В чем главная проблема Украины на фронте — версия США
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?