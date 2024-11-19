Дания предоставит Украине еще 2 партии истребителей F-16

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен официально подтвердила, что Украина уже получила от ее страны шесть F-16, однако в общей сложности планирует предоставить еще 19 истребителей.
Главные тезисы
- Мэтте Фредериксен подтвердила непреклонную поддержку Украины.
- Кроме того, она обещает новые инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
- Также сотрудничество между Данией и Украиной включает в себя подготовку украинских пилотов F-16.
Дания передаст Украине еще больше F-16
С таким заявлением Мэтте Фредериксен выступила на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.
По словам политика, по состоянию на сегодняшний день нет никаких изменений в планах Дании относительно предоставления Украине определенного количества истребителей F-16.
Кроме того, она напомнила, что уже год как Дания вовлечена в подготовку украинских пилотов для полетов на этих истребителях.
Мэтте Фредериксен не скрывает, что это было сложно, однако конкретные успехи уже есть.
Новая помощь Дании для Украины
Как утверждает премьер-министр, она и власти ее страны останутся непоколебимыми в поддержке Украины, поскольку верят в ее победу над Россией.
Фредериксен также добавила, что была рада объявить сегодня о новой помощи для Украины.
Кроме того, сообщается, что Дания обязалась выделить 8,5 млрд евро на помощь по безопасности. в 2025 году намерены выделить 1,75 млрд евро.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-