Дания предоставит Украине еще 2 партии истребителей F-16

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен официально подтвердила, что Украина уже получила от ее страны шесть F-16, однако в общей сложности планирует предоставить еще 19 истребителей.

Дания передаст Украине еще больше F-16

С таким заявлением Мэтте Фредериксен выступила на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам политика, по состоянию на сегодняшний день нет никаких изменений в планах Дании относительно предоставления Украине определенного количества истребителей F-16.

Шесть были доставлены. Это была первая партия, — отметила Фредериксен. Поделиться

Кроме того, она напомнила, что уже год как Дания вовлечена в подготовку украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

Мэтте Фредериксен не скрывает, что это было сложно, однако конкретные успехи уже есть.

Поэтому процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна партия. В общей сложности будет 19 (самолетов), как мы сказали в самом начале. Поделиться

Новая помощь Дании для Украины

Как утверждает премьер-министр, она и власти ее страны останутся непоколебимыми в поддержке Украины, поскольку верят в ее победу над Россией.

Фредериксен также добавила, что была рада объявить сегодня о новой помощи для Украины.

Более 130 миллионов евро направляются прямо в украинскую оборонную промышленность. Теперь мы знаем, на что способна ваша оборонная промышленность. Ведь мы знаем, что эти инвестиции на самом деле изменяют ситуацию на поле боя. И не сомневайтесь, что наша поддержка долгосрочна. Мэтте Фредериксен Премьер-министр Дании

Кроме того, сообщается, что Дания обязалась выделить 8,5 млрд евро на помощь по безопасности. в 2025 году намерены выделить 1,75 млрд евро.