Когда Украина получит истребители Mirage 2000-5. МИД Франции озвучил термины

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Украина получит истребители Mirage 2000-5 от Франции до конца первого квартала 2025 года.

Истребители Mirage 2000-5 будут в Украине

В скором времени французские "Миражи" появятся в небе над Украиной. Это произойдет в конце квартала, как и объявил президент Франции Эммануэль Макрон, — отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Поделиться

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который десятилетиями служил и продолжает служить многим странам мира. Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.

Mirage имеют конкретное преимущество над F-16

По словам Робинсона, французские истребители в Украине станут еще одной боевой платформой, способной запускать западные ракеты Storm Shadow.

Как известно, с помощью последних украинских воинов удалось уничтожить очень много враждебных целей на фронте и за его пределами.

Что важно понимать, американские истребители F-16, часть которых уже получили ВСУ, не приспособлены к ракетам Storm Shadow, поэтому для их запуска используются самолеты советской разработки Су-24.