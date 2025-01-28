Когда Украина получит истребители Mirage 2000-5. МИД Франции озвучил термины

Украина получит истребители Mirage 2000-5 от Франции до конца первого квартала 2025 года.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Главные тезисы
- Украина получит истребители Mirage 2000-5 от Франции до конца первого квартала 2025 г. при поддержке министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.
- Mirage 2000-5 – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, имеющий широкий спектр задач от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.
- Французские истребители Mirage 2000 обладают преимуществом запаса американских F-16 в возможности запуска западных ракет Storm Shadow, что становится важным активом боевой авиации Украины.
- Поступление Mirage 2000-5 украинским воздушным силам расширит их возможности в ведении воздушно-космических операций и предоставит возможности для эффективного нанесения ударов по враждебным целям.
- Получение большего количества самолетов, способных запускать ракеты Storm Shadow, обеспечит Украине большую эффективность и конкурентность на международном рынке военной авиации.
Истребители Mirage 2000-5 будут в Украине
Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который десятилетиями служил и продолжает служить многим странам мира. Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.
Mirage имеют конкретное преимущество над F-16
По словам Робинсона, французские истребители в Украине станут еще одной боевой платформой, способной запускать западные ракеты Storm Shadow.
Как известно, с помощью последних украинских воинов удалось уничтожить очень много враждебных целей на фронте и за его пределами.
Что важно понимать, американские истребители F-16, часть которых уже получили ВСУ, не приспособлены к ракетам Storm Shadow, поэтому для их запуска используются самолеты советской разработки Су-24.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-