Когда Украина получит истребители Mirage 2000-5. МИД Франции озвучил термины
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Украина получит истребители Mirage 2000-5. МИД Франции озвучил термины

Когда Украина получит истребители Mirage 2000-5. МИД Франции озвучил термины
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Источник:  online.ua

Украина получит истребители Mirage 2000-5 от Франции до конца первого квартала 2025 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Главные тезисы

  • Украина получит истребители Mirage 2000-5 от Франции до конца первого квартала 2025 г. при поддержке министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.
  • Mirage 2000-5 – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, имеющий широкий спектр задач от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.
  • Французские истребители Mirage 2000 обладают преимуществом запаса американских F-16 в возможности запуска западных ракет Storm Shadow, что становится важным активом боевой авиации Украины.
  • Поступление Mirage 2000-5 украинским воздушным силам расширит их возможности в ведении воздушно-космических операций и предоставит возможности для эффективного нанесения ударов по враждебным целям.
  • Получение большего количества самолетов, способных запускать ракеты Storm Shadow, обеспечит Украине большую эффективность и конкурентность на международном рынке военной авиации.

Истребители Mirage 2000-5 будут в Украине

В скором времени французские "Миражи" появятся в небе над Украиной. Это произойдет в конце квартала, как и объявил президент Франции Эммануэль Макрон, — отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который десятилетиями служил и продолжает служить многим странам мира. Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.

Mirage имеют конкретное преимущество над F-16

По словам Робинсона, французские истребители в Украине станут еще одной боевой платформой, способной запускать западные ракеты Storm Shadow.

Как известно, с помощью последних украинских воинов удалось уничтожить очень много враждебных целей на фронте и за его пределами.

Что важно понимать, американские истребители F-16, часть которых уже получили ВСУ, не приспособлены к ракетам Storm Shadow, поэтому для их запуска используются самолеты советской разработки Су-24.

Специалист по военной авиации из Королевского аэронавтического общества Великобритании Тим Робинсон рассказал, что Украине выгодно получить больше самолетов, способных запускать эти ракеты.

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