Mirage 2000 для України. Французький аналітик визначив важливі характеристики модифікованих винищувачів

Французькі винищувачі Mirage 2000-5, перша партія яких надійшла в Україну, здатні не лише перехоплювати російські ракети, а й уражати наземні цілі далекобійними ракетами Scalpe та Storm Shadow.
Головні тези:
- Модифіковані французькі винищувачі Mirage 2000-5 підвищують ефективність перехоплення російських літаків до 80%.
- Українські Mirage 2000-5 мають унікальні можливості уражати наземні цілі далекобійними ракетами Scalpe та Storm Shadow.
- Благодаря модернізації, літаки Mirage 2000-5 отримали бомбардувальні можливості та можуть запускати крилаті ракети, що раніше не було доступно військовій авіації України.
- За словами фахівців, отримання модифікованих французьких винищувачів дозволить Україні підвищити свій ударний потенціал та ефективність у протистоянні з російською загрозою.
- Можливість отримати ці літаки раніше могла б значно полегшити оборону країни, зберегти життя та запобігти руйнуванням енергетичної інфраструктури від агресії Росії.
Французькі винищувачі Mirage 2000-5 рятуватимуть життя
Про це сказав французький військовий експерт, фахівець з аеронавтики Ксав'є Тітельман.
Насамперед наші Mirage 2000 так само рятуватимуть життя, як зараз це роблять близько десятка F-16. Якщо ви подивитеся на рівень перехоплення російських крилатих ракет починаючи з липня, то він зріс на 20 процентів: з 60 відсотків перехоплених ракет українці піднялись до 80 відсотків.
Найбільшою ж перевагою модифікованих для України французьких винищувачів, на думку Тітельмана, є їхня здатність уражати цілі далекобійними ракетами Scalpe та Storm Shadow.
Водночас Тітельман підкреслив, що якби українці отримали такі можливості ще у 2022 році, то контрнаступ улітку 2023 року міг би бути успішним.
Також це могло б врятувати сотні життів та уникнути проблеми з енергетичною інфраструктурою, яку послідовно руйнує Росія. У той день, коли ми зможемо мати український флот з 30-40-50 літаків, вони зможуть робити більше. Тоді вони зможуть виходити і перехоплювати російські літаки, не давати їм скидати свої планерні бомби, які призводять до страшних руйнувань.
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