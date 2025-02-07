Mirage 2000 для України. Французький аналітик визначив важливі характеристики модифікованих винищувачів

Французькі винищувачі Mirage 2000-5, перша партія яких надійшла в Україну, здатні не лише перехоплювати російські ракети, а й уражати наземні цілі далекобійними ракетами Scalpe та Storm Shadow.

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 рятуватимуть життя

Про це сказав французький військовий експерт, фахівець з аеронавтики Ксав'є Тітельман.

Насамперед наші Mirage 2000 так само рятуватимуть життя, як зараз це роблять близько десятка F-16. Якщо ви подивитеся на рівень перехоплення російських крилатих ракет починаючи з липня, то він зріс на 20 процентів: з 60 відсотків перехоплених ракет українці піднялись до 80 відсотків.

Найбільшою ж перевагою модифікованих для України французьких винищувачів, на думку Тітельмана, є їхня здатність уражати цілі далекобійними ракетами Scalpe та Storm Shadow.

Mirage 2000-5 тепер має бомбардувальні можливості, яких він не мав у французькій армії. Літаки були модифіковані, щоб бути здатними запускати крилаті ракети Scalpe/Storm Shadow. Сьогодні це можуть робити лише старі винищувачі Су-24... Тож той факт, що Повітряні сили України тепер матимуть ширшу базу, означає, що вони примножать свій ударний потенціал. Поширити

Mirage 2000-5

Водночас Тітельман підкреслив, що якби українці отримали такі можливості ще у 2022 році, то контрнаступ улітку 2023 року міг би бути успішним.