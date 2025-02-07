Mirage 2000 для України. Французький аналітик визначив важливі характеристики модифікованих винищувачів
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Технології
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Mirage 2000 для України. Французький аналітик визначив важливі характеристики модифікованих винищувачів

Mirage 2000-5
Джерело:  Укрінформ

Французькі винищувачі Mirage 2000-5, перша партія яких надійшла в Україну, здатні не лише перехоплювати російські ракети, а й уражати наземні цілі далекобійними ракетами Scalpe та Storm Shadow.

Головні тези:

  • Модифіковані французькі винищувачі Mirage 2000-5 підвищують ефективність перехоплення російських літаків до 80%.
  • Українські Mirage 2000-5 мають унікальні можливості уражати наземні цілі далекобійними ракетами Scalpe та Storm Shadow.
  • Благодаря модернізації, літаки Mirage 2000-5 отримали бомбардувальні можливості та можуть запускати крилаті ракети, що раніше не було доступно військовій авіації України.
  • За словами фахівців, отримання модифікованих французьких винищувачів дозволить Україні підвищити свій ударний потенціал та ефективність у протистоянні з російською загрозою.
  • Можливість отримати ці літаки раніше могла б значно полегшити оборону країни, зберегти життя та запобігти руйнуванням енергетичної інфраструктури від агресії Росії.

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 рятуватимуть життя

Про це сказав французький військовий експерт, фахівець з аеронавтики Ксав'є Тітельман.

Насамперед наші Mirage 2000 так само рятуватимуть життя, як зараз це роблять близько десятка F-16. Якщо ви подивитеся на рівень перехоплення російських крилатих ракет починаючи з липня, то він зріс на 20 процентів: з 60 відсотків перехоплених ракет українці піднялись до 80 відсотків.

Найбільшою ж перевагою модифікованих для України французьких винищувачів, на думку Тітельмана, є їхня здатність уражати цілі далекобійними ракетами Scalpe та Storm Shadow.

Mirage 2000-5 тепер має бомбардувальні можливості, яких він не мав у французькій армії. Літаки були модифіковані, щоб бути здатними запускати крилаті ракети Scalpe/Storm Shadow. Сьогодні це можуть робити лише старі винищувачі Су-24... Тож той факт, що Повітряні сили України тепер матимуть ширшу базу, означає, що вони примножать свій ударний потенціал.

Mirage 2000-5

Водночас Тітельман підкреслив, що якби українці отримали такі можливості ще у 2022 році, то контрнаступ улітку 2023 року міг би бути успішним.

Також це могло б врятувати сотні життів та уникнути проблеми з енергетичною інфраструктурою, яку послідовно руйнує Росія. У той день, коли ми зможемо мати український флот з 30-40-50 літаків, вони зможуть робити більше. Тоді вони зможуть виходити і перехоплювати російські літаки, не давати їм скидати свої планерні бомби, які призводять до страшних руйнувань.

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