Чим Україні замінити ракети для F-16 — думка експерта

Ракети до Mirage 2000 можуть замінити боєприпаси F-16

Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

За дуже короткий термін Mirage 2000 розпочали виконання бойових задач. Їх використовують для перехоплення повітряних цілей. А це ракети MICA — французького виробництва. У Франції є виробництво цих ракет. Було таке, коли вони за рік продавали по 3 тис. цих ракет. Тому не одними AIM-120 (американська всепогодна керована ракета класу "повітря — повітря" середньої дальності) або AIM-9, або AIM-7 ми можемо забезпечити свої літаки. Поширити

За словами Храпчинського, ракети MICA можуть бути адаптовані і під F-16.

Вартість цієї ракети доволі висока, але якщо Європа активно розгорне свій ВПК, то ми зможемо бути забезпечені ракетами для літаків.

Він підкреслив, що інформація про передачу певних засобів ураження для літаків Mirage дає розуміння, що найближчим часом ми зможемо використовувати ці літаки активніше та ближче до лінії бойового зіткнення.

7 березня багатоцільові винищувачі F-16 і Mirage-2000 допомогли силам протиповітряної оборони збити 34 російські ракети та 100 безпілотників. Тоді окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури.