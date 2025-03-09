Чим Україні замінити ракети для F-16 — думка експерта

Найближчим часом ЗСУ зможуть використовувати французькі літаки Mirage 2000 активніше та ближче до лінії бойового зіткнення.
Головні тези:
- ЗСУ можуть ефективно використовувати французькі літаки Mirage 2000 з ракетами MICA, які можуть бути адаптовані і під F-16.
- Ракети MICA французького виробництва є альтернативою ракетам для F-16 та можуть бути використані для перехоплення повітряних цілей.
- Активний розвиток військово-промислового комплексу Європи дозволить Україні забезпечити свої літаки ефективними ракетами для бойових завдань.
Ракети до Mirage 2000 можуть замінити боєприпаси F-16
Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
За словами Храпчинського, ракети MICA можуть бути адаптовані і під F-16.
Вартість цієї ракети доволі висока, але якщо Європа активно розгорне свій ВПК, то ми зможемо бути забезпечені ракетами для літаків.
Він підкреслив, що інформація про передачу певних засобів ураження для літаків Mirage дає розуміння, що найближчим часом ми зможемо використовувати ці літаки активніше та ближче до лінії бойового зіткнення.
7 березня багатоцільові винищувачі F-16 і Mirage-2000 допомогли силам протиповітряної оборони збити 34 російські ракети та 100 безпілотників. Тоді окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури.
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