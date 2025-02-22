Зеленский анонсировал продолжение передачи Нидерландами F-16 для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал продолжение передачи Нидерландами F-16 для Украины

Владимир Зеленский
F-16
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Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, в ходе которого было обсуждено, в частности, продолжение поставок Украине самолетов F-16.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский объявил о продолжении передачи Нидерландами самолетов F-16 для Украины в 2025 году.
  • Украина и Нидерланды считают укрепление военной мощи ключевым элементом гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.
  • Зеленский и премьер-министр Нидерландов обсудили окончание войны и укрепление единства в Европе в контексте продолжения поставок F-16.

Зеленский анонсировал поставки F-16 Украине в 2025 году

По словам Зеленского, между ними состоялся важный разговор «о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе».

Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он поблагодарил Нидерланды за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины.

Ожидаем в этом году продолжение снабжения F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным.

Схооф после разговора с Зеленским подчеркнул, что Украина должна выходить на любые переговоры по максимально сильной позиции.

Я еще раз заверил президента Зеленского, что Украина может и дальше рассчитывать на нашу военную, финансовую и политическую поддержку. С помощью европейских санкций мы продолжаем давление на Россию. Остановка огня без Украины и Европы за столом переговоров — это не вариант. Ради будущего Украины и Европы Россия не должна выйти из войны победителем.

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