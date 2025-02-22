Зеленский анонсировал продолжение передачи Нидерландами F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, в ходе которого было обсуждено, в частности, продолжение поставок Украине самолетов F-16.

Зеленский анонсировал поставки F-16 Украине в 2025 году

По словам Зеленского, между ними состоялся важный разговор «о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе».

Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы. Владимир Зеленский Президент Украины

Он поблагодарил Нидерланды за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины.

Ожидаем в этом году продолжение снабжения F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным.

Продовжуємо плідний діалог із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після нашої зустрічі в Мюнхені.



Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2025

Схооф после разговора с Зеленским подчеркнул, что Украина должна выходить на любые переговоры по максимально сильной позиции.