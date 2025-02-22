Зеленский анонсировал продолжение передачи Нидерландами F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, в ходе которого было обсуждено, в частности, продолжение поставок Украине самолетов F-16.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о продолжении передачи Нидерландами самолетов F-16 для Украины в 2025 году.
- Украина и Нидерланды считают укрепление военной мощи ключевым элементом гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.
- Зеленский и премьер-министр Нидерландов обсудили окончание войны и укрепление единства в Европе в контексте продолжения поставок F-16.
Зеленский анонсировал поставки F-16 Украине в 2025 году
По словам Зеленского, между ними состоялся важный разговор «о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе».
Он поблагодарил Нидерланды за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины.
Ожидаем в этом году продолжение снабжения F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным.
Продовжуємо плідний діалог із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після нашої зустрічі в Мюнхені.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2025
Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без…
Схооф после разговора с Зеленским подчеркнул, что Украина должна выходить на любые переговоры по максимально сильной позиции.
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