Госдеп США одобрил пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на 266 млн долл

Государственный департамент США согласовал продажу Украине услуг по техническому обслуживанию самолетов F-16 и сопутствующего оборудования общей стоимостью 266,4 миллиона долларов.
Главные тезисы
- Пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на 266,4 млн долларов будет способствовать повышению обороноспособности страны.
- Прибытие второй партии истребителей F-16 из Дании усилит воздушный щит Украины и защитит страну от потенциальных угроз.
- Пакет технического обслуживания F-16 разработан для эффективного реагирования на угрозы и повышения региональной безопасности.
- Основными подрядчиками для обслуживания F-16 являются Sabena, Lockheed Martin Aeronautics и Pratt and Whitney, гарантируя высокое качество обслуживания.
- Украина получит широкий спектр услуг, включая программное обеспечение, запасные части, подготовку персонала и логистическую поддержку, что способствует укреплению обороноспособности страны.
Входящий в пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины
Об одобренном пакете сообщило агентство по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США.
Украина запросила получение услуг и оборудования для поддержки эксплуатации F-16. В пакет входят:
Объединенная система планирования миссий (JMPS);
устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);
Модификации и техническая поддержка;
Программа усовершенствования двигателей (CIP);
Запасные части для самолетов и двигателей;
ремонт, техническое обслуживание и расходные материалы;
Программное обеспечение, включая засекреченное, и техническая поддержка доставки;
Подготовка персонала и обучающее оборудование;
Логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков.
Этот пакет помощи укрепит обороноспособность Украины, позволив более эффективно реагировать на текущие и будущие угрозы, а также повысит уровень региональной безопасности.
Среди основных подрядчиков — Sabena (Шарлеруа, Бельгия); Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, Техас, США); Pratt and Whitney (Ист-Гартфорд, Коннектикут, США).
Зеленский подтвердил прибытие в Украину второй партии истребителей F-16 из Дании
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