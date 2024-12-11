Госдеп США одобрил пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на 266 млн долл
Категория
Украина
Дата публикации

Госдеп США одобрил пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на 266 млн долл

U.S. Department of Defense
Госдеп США одобрил пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на 266 млн долл
Read in English
Читати українською

Государственный департамент США согласовал продажу Украине услуг по техническому обслуживанию самолетов F-16 и сопутствующего оборудования общей стоимостью 266,4 миллиона долларов.

Главные тезисы

  • Пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на 266,4 млн долларов будет способствовать повышению обороноспособности страны.
  • Прибытие второй партии истребителей F-16 из Дании усилит воздушный щит Украины и защитит страну от потенциальных угроз.
  • Пакет технического обслуживания F-16 разработан для эффективного реагирования на угрозы и повышения региональной безопасности.
  • Основными подрядчиками для обслуживания F-16 являются Sabena, Lockheed Martin Aeronautics и Pratt and Whitney, гарантируя высокое качество обслуживания.
  • Украина получит широкий спектр услуг, включая программное обеспечение, запасные части, подготовку персонала и логистическую поддержку, что способствует укреплению обороноспособности страны.

Входящий в пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины

Об одобренном пакете сообщило агентство по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительства Украины услуг по техническому обслуживанию истребителей F-16 на сумму $266,4 миллиона. Агентство оборонного сотрудничества предоставило необходимую сертификацию и сообщило об этом Конгрессу.

Украина запросила получение услуг и оборудования для поддержки эксплуатации F-16. В пакет входят:

  • Объединенная система планирования миссий (JMPS);

  • устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);

  • Модификации и техническая поддержка;

  • Программа усовершенствования двигателей (CIP);

  • Запасные части для самолетов и двигателей;

  • ремонт, техническое обслуживание и расходные материалы;

  • Программное обеспечение, включая засекреченное, и техническая поддержка доставки;

  • Подготовка персонала и обучающее оборудование;

  • Логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков.

Этот пакет помощи укрепит обороноспособность Украины, позволив более эффективно реагировать на текущие и будущие угрозы, а также повысит уровень региональной безопасности.

Среди основных подрядчиков — Sabena (Шарлеруа, Бельгия); Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, Техас, США); Pratt and Whitney (Ист-Гартфорд, Коннектикут, США).

Зеленский подтвердил прибытие в Украину второй партии истребителей F-16 из Дании

Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию. Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор», — подчеркнул Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды передали Украине истребители F-16
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина не получит полной эскадрильи истребителей F-16 до конца года — причина
Украина не получит полной эскадрильи истребителей F-16 до конца года — причина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ
Владимир Зеленский
Украинские пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?