Госдеп США одобрил пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на 266 млн долл

Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию. Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор», — подчеркнул Зеленский.