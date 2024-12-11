Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на 266 млн дол
Категорія
Україна
Дата публікації

Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на 266 млн дол

U.S. Department of Defense
Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на 266 млн дол
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Державний департамент США погодив продаж Україні послуг з технічного обслуговування літаків F-16 та супутнього обладнання загальною вартістю 266,4 мільйона доларів.

Головні тези:

  • Державний департамент США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на 266,4 млн доларів, що включає різноманітне обладнання та технічні послуги.
  • Пакет допомоги включає Об’єднану систему планування місій, запасні частини для літаків і двигунів, програмне забезпечення та інше, що сприятиме підвищенню обороноздатності України.
  • Прибуття другої партії винищувачів F-16 з Данії підтвердив президент Зеленський, що сприятиме посиленню повітряного щита та захисту країни від потенційних загроз.
  • Пакет технічного обслуговування F-16 розроблений для ефективнішого реагування на поточні та майбутні загрози, а також підвищення рівня регіональної безпеки.
  • Основними підрядниками для надання послуг з обслуговування F-16 є Sabena, Lockheed Martin Aeronautics та Pratt and Whitney, що підтверджує високу якість та надійність обслуговування літаків.

Що входить до пакета послуг з обслуговування F-16 для України

Про схвалений пакет повідомило агентство з питань співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США.

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України послуг з технічного обслуговування винищувачів F-16 на суму $266,4 мільйона. Агентство оборонного співробітництва надало необхідну сертифікацію та повідомило про це Конгрес.

Україна подала запит на отримання послуг і обладнання для підтримки експлуатації F-16. До пакета входять:

  • Об’єднана система планування місій (JMPS);

  • Пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);

  • Модифікації та технічна підтримка;

  • Програма вдосконалення двигунів (CIP);

  • Запасні частини для літаків і двигунів;

  • Ремонт, технічне обслуговування та витратні матеріали;

  • Програмне забезпечення, включно із засекреченим, і технічна підтримка доставки;

  • Підготовка персоналу та навчальне обладнання;

  • Логістичні та технічні послуги уряду США і підрядників.

Цей пакет допомоги зміцнить обороноздатність України, дозволивши ефективніше реагувати на поточні й майбутні загрози, а також підвищить рівень регіональної безпеки.

Серед основних підрядників — Sabena (Шарлеруа, Бельгія); Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, Техас, США); Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США).

Зеленський підтвердив прибуття в Україну другої партії винищувачів F-16 з Данії

Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор., — наголосив Зеленський.

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