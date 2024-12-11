Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на 266 млн дол

Державний департамент США погодив продаж Україні послуг з технічного обслуговування літаків F-16 та супутнього обладнання загальною вартістю 266,4 мільйона доларів.
Головні тези:
- Державний департамент США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на 266,4 млн доларів, що включає різноманітне обладнання та технічні послуги.
- Пакет допомоги включає Об’єднану систему планування місій, запасні частини для літаків і двигунів, програмне забезпечення та інше, що сприятиме підвищенню обороноздатності України.
- Прибуття другої партії винищувачів F-16 з Данії підтвердив президент Зеленський, що сприятиме посиленню повітряного щита та захисту країни від потенційних загроз.
- Пакет технічного обслуговування F-16 розроблений для ефективнішого реагування на поточні та майбутні загрози, а також підвищення рівня регіональної безпеки.
- Основними підрядниками для надання послуг з обслуговування F-16 є Sabena, Lockheed Martin Aeronautics та Pratt and Whitney, що підтверджує високу якість та надійність обслуговування літаків.
Що входить до пакета послуг з обслуговування F-16 для України
Про схвалений пакет повідомило агентство з питань співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США.
Україна подала запит на отримання послуг і обладнання для підтримки експлуатації F-16. До пакета входять:
Об’єднана система планування місій (JMPS);
Пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
Модифікації та технічна підтримка;
Програма вдосконалення двигунів (CIP);
Запасні частини для літаків і двигунів;
Ремонт, технічне обслуговування та витратні матеріали;
Програмне забезпечення, включно із засекреченим, і технічна підтримка доставки;
Підготовка персоналу та навчальне обладнання;
Логістичні та технічні послуги уряду США і підрядників.
Цей пакет допомоги зміцнить обороноздатність України, дозволивши ефективніше реагувати на поточні й майбутні загрози, а також підвищить рівень регіональної безпеки.
Серед основних підрядників — Sabena (Шарлеруа, Бельгія); Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, Техас, США); Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США).
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