Зеленський анонсував продовження постачання Нідерландами F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, під час якої було обговорено, зокрема, продовження постачання Україні літаків F-16.
Головні тези:
- Зеленський анонсував продовження постачання літаків F-16 від Нідерландів для України у 2025 році.
- Обговорення між президентом України та премʼєр-міністром Нідерландів включало питання щодо закінчення війни та зміцнення єдності у Європі.
- Нідерланди та Україна підтримують посилення військової міцності як гарантію безпеки для України та Європи.
Зеленський анонсував постачання F-16 Україні у 2025 році
За словами Зеленського, між ними відбулась важлива розмова «про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі».
Він подякував Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України.
Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним.
Продовжуємо плідний діалог із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після нашої зустрічі в Мюнхені.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2025
Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без…
Схооф після розмови із Зеленським підкреслив, що Україна повинна виходити на будь-які переговори з максимально сильної позиції.
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