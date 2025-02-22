Зеленський анонсував продовження постачання Нідерландами F-16 для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував продовження постачання Нідерландами F-16 для України

Володимир Зеленський
F-16
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Президент України Володимир Зеленський 22 лютого провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, під час якої було обговорено, зокрема, продовження постачання Україні літаків F-16.

Головні тези:

  • Зеленський анонсував продовження постачання літаків F-16 від Нідерландів для України у 2025 році.
  • Обговорення між президентом України та премʼєр-міністром Нідерландів включало питання щодо закінчення війни та зміцнення єдності у Європі.
  • Нідерланди та Україна підтримують посилення військової міцності як гарантію безпеки для України та Європи.

Зеленський анонсував постачання F-16 Україні у 2025 році

За словами Зеленського, між ними відбулась важлива розмова «про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі».

Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він подякував Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України.

Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним.

Схооф після розмови із Зеленським підкреслив, що Україна повинна виходити на будь-які переговори з максимально сильної позиції.

Я ще раз запевнив президента Зеленського, що Україна може і надалі розраховувати на нашу військову, фінансову та політичну підтримку. За допомогою європейських санкцій ми продовжуємо тиск на Росію. Припинення вогню без України та Європи за столом переговорів — це не варіант. Заради майбутнього України та Європи Росія не повинна вийти з цієї війни переможцем.

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