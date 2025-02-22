Зеленський анонсував продовження постачання Нідерландами F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, під час якої було обговорено, зокрема, продовження постачання Україні літаків F-16.

Зеленський анонсував постачання F-16 Україні у 2025 році

За словами Зеленського, між ними відбулась важлива розмова «про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі».

Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи. Володимир Зеленський Президент України

Він подякував Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України.

Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним.

Продовжуємо плідний діалог із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після нашої зустрічі в Мюнхені.



Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2025

Схооф після розмови із Зеленським підкреслив, що Україна повинна виходити на будь-які переговори з максимально сильної позиції.