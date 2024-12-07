Як зазначив президент Володимир Зеленський, друга партія обіцяних Данією винищувачів F-16 вже прибула в Україну.

Зеленський підтвердив прибуття в Україну другої партії винищувачів F-16 з Данії

Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор., — наголосив Зеленський. Поширити

Що відомо про отримання Україною F-16 від Данії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен офіційно підтвердила, що Україна вже отримала від її країни шість F-16, однак загалом планує надати ще 19 винищувачів.

За словами політикині, станом на сьогодні немає жодних змін у планах Данії стосовно надання Україні певної кількості винищувачів F-16.

Окрім того, вона нагадала, що уже рік як Данію залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

Метте Фредеріксен не приховує, що це було складно, однак конкретні успіхи вже є.

Як стверджує прем'єр-міністерка, вона та влада її країни залишаться непохитною у підтримці України, оскільки вірить у її перемогу над Росією.

Данія зобов'язалася виділити 8,5 млрд євро на безпекову допомогу. у 2025 році мають намір виділити 1,75 млрд євро.