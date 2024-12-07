Как отметил президент Владимир Зеленский, вторая партия обещанных Данией истребителей F-16 уже прибыла в Украину.
Главные тезисы
- Дания передала вторую партию истребителей F-16 в Украину, усилив тем самым обороноспособность страны в борьбе с российской агрессией.
- Дания обещала предоставить 25 истребителей F-16 Украине и выделить средства на помощь безопасности, включая инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
- Сотрудничество между Данией и Украиной в области обороны способствует укреплению обороноспособности Украины и поддерживает украинский оборонный комплекс.
- Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подтвердила готовность выделить значительные средства на поддержку Украины в борьбе за свою независимость и защиту от агрессии.
- Дания также намерена направить более 130 миллионов евро прямо в украинскую оборонную промышленность, продолжая оказывать поддержку и веру в победу Украины.
Зеленский подтвердил прибытие в Украину второй партии истребителей F-16 из Дании
Что известно о получении Украиной F-16 от Дании
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен официально подтвердила, что Украина уже получила от ее страны шесть F-16, однако в общей сложности планирует предоставить еще 19 истребителей.
По словам политики, по состоянию на сегодняшний день нет никаких изменений в планах Дании относительно предоставления Украине определенного количества истребителей F-16.
Кроме того, она напомнила, что уже год как Дания вовлечена в подготовку украинских пилотов для полетов на этих истребителях.
Мэтте Фредериксен не скрывает, что это было сложно, однако конкретные успехи уже есть.
Как утверждает премьер-министр, она и власти ее страны останутся непоколебимыми в поддержке Украины, поскольку верят в ее победу над Россией.
Дания обязалась выделить 8,5 млрд евро на помощь по безопасности. в 2025 году намерены выделить 1,75 млрд евро.
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