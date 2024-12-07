Дания передала Украине вторую партию F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Дания передала Украине вторую партию F-16

Владимир Зеленский
F-16
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Как отметил президент Владимир Зеленский, вторая партия обещанных Данией истребителей F-16 уже прибыла в Украину.

Главные тезисы

  • Дания передала вторую партию истребителей F-16 в Украину, усилив тем самым обороноспособность страны в борьбе с российской агрессией.
  • Дания обещала предоставить 25 истребителей F-16 Украине и выделить средства на помощь безопасности, включая инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
  • Сотрудничество между Данией и Украиной в области обороны способствует укреплению обороноспособности Украины и поддерживает украинский оборонный комплекс.
  • Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подтвердила готовность выделить значительные средства на поддержку Украины в борьбе за свою независимость и защиту от агрессии.
  • Дания также намерена направить более 130 миллионов евро прямо в украинскую оборонную промышленность, продолжая оказывать поддержку и веру в победу Украины.

Зеленский подтвердил прибытие в Украину второй партии истребителей F-16 из Дании

Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию. Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор», — подчеркнул Зеленский.

Что известно о получении Украиной F-16 от Дании

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен официально подтвердила, что Украина уже получила от ее страны шесть F-16, однако в общей сложности планирует предоставить еще 19 истребителей.

По словам политики, по состоянию на сегодняшний день нет никаких изменений в планах Дании относительно предоставления Украине определенного количества истребителей F-16.

Кроме того, она напомнила, что уже год как Дания вовлечена в подготовку украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

Мэтте Фредериксен не скрывает, что это было сложно, однако конкретные успехи уже есть.

Как утверждает премьер-министр, она и власти ее страны останутся непоколебимыми в поддержке Украины, поскольку верят в ее победу над Россией.

Дания обязалась выделить 8,5 млрд евро на помощь по безопасности. в 2025 году намерены выделить 1,75 млрд евро.

Более 130 миллионов евро направляются прямо в украинскую оборонную промышленность. Теперь мы знаем, на что способна ваша оборонная промышленность. Ибо мы знаем, что эти инвестиции действительно изменяют ситуацию на поле боя. И не сомневайтесь, что наша поддержка долгосрочна, — подчеркнула Фредериксен.

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