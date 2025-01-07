Вперше в історії. Український пілот F-16 збив за один виліт шість ракет РФ

Український пілот винищувача F-16 встановив рекорд, збивши шість крилатих ракет під час одного бойового вильоту під час масованої атаки РФ на Україну

У Повітряних силах розповіли про рекорд українського пілота F-16

Як повідомив полковник Юрій Ігнат, начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ, рекордний бойовий виліт відбувся під час масштабного російського обстрілу 13 грудня.

Тоді ворог запустив майже 200 дронів, ракети типу "Кинджал" і понад 90 інших ракет.

Основним завданням винищувачів F-16 у таких обстрілах є перехоплення крилатих ракет.

Пілот F-16 спершу застосував чотири ракети класу "повітря-повітря", збивши чотири крилаті ракети. Після цього він помітив ще одну ціль і вирішив використати авіаційну гармату.

Збивати крилаті ракети гарматою надзвичайно ризиковано через їхню високу швидкість і небезпеку детонації. Але пілот, використовуючи навчання, отримане від американських інструкторів, зумів знищити дві ракети, які летіли поруч, одним пострілом, — розповів Ігнат. Поширити

Цей інцидент став першим в історії, коли пілот F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт, дві з яких — за допомогою авіаційної гармати.

Юрій Ігнат підкреслив, що, попри передачу Україні не найсучасніших модифікацій F-16, українські льотчики демонструють виняткову майстерність, ефективно використовуючи доступну техніку.

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну 13 грудня

Що важливо розуміти, нову масштабну атаку армія РФ розпочала ще о 14:00 12 грудня — загалом вона тривала до 10:00 13 грудня.

Ворог вкотре вдався до комбінованого повітряного нападу на Україну ракетами різних типів та ударними дронами

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА.

Спільними зусиллями силам ППО вдалося збити:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/«Калібр»/«Іскандер-К»;

1 балістичної ракети «Іскандер-М»;

80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять — повернулись в Росію, ще один — в Білорусь.

Що важливо розуміти, російський удар в основному був спрямований на об’єкти енергетики України.