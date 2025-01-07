В первый раз в истории. Украинский пилот F-16 сбил за один вылет шесть ракет РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В первый раз в истории. Украинский пилот F-16 сбил за один вылет шесть ракет РФ

В первый раз в истории. Украинский пилот F-16 сбил за один вылет шесть ракет РФ
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Источник:  Юрий Игнат

Украинский пилот истребителя F-16 установил рекорд, сбив шесть крылатых ракет во время одного боевого вылета во время массированной атаки РФ на Украину.

Главные тезисы

  • Украинский пилот F-16 побил рекорд, сбив шесть ракет во время одного вылета во время массированной атаки РФ на Украину.
  • Истребители F-16 имеют важную задачу перехватить крылатые ракеты, что стало решающим во время масштабных обстрелов 13 декабря.
  • Украинские лётчики продемонстрировали исключительное мастерство, сбив шесть ракет за один вылет, используя навыки, полученные от американских инструкторов.
  • Масштабная атака РФ на Украину 13 декабря включала 200 дронов, ракеты типа 'Кинжал' и более 90 других ракет, направленных на объекты энергетики.
  • Несмотря на применение устаревших модификаций F-16, украинские пилоты эффективно используют технику и демонстрируют высокий профессионализм в борьбе с агрессией со стороны РФ.

В Воздушных силах рассказали о рекорде украинского пилота F-16

Как сообщил полковник Юрий Игнат, начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ, рекордный боевой вылет произошел во время масштабных российских обстрелов 13 декабря.

Тогда враг запустил почти 200 дронов, ракеты типа "Кинжал" и более 90 других ракет.

Основной задачей истребителей F-16 в таких обстрелах является перехват крылатых ракет.

Пилот F-16 сначала применил четыре ракеты класса "воздух-воздух", сбив четыре крылатых ракеты. После этого он заметил еще одну цель и решил использовать авиационную пушку.

Сбивать крылатые ракеты пушкой чрезвычайно рискованно из-за высокой скорости и опасности детонации. Но пилот, используя обучение, полученное от американских инструкторов, сумел уничтожить две летящие рядом ракеты одним выстрелом, — рассказал Игнат.

Этот инцидент стал первым в истории, когда пилот F-16 уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет, две из которых с помощью авиационной пушки.

Юрий Игнат подчеркнул, что, несмотря на передачу Украине не самых современных модификаций F-16, украинские летчики демонстрируют исключительное мастерство, эффективно используя доступную технику.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину 13 декабря

Что важно понимать, новую масштабную атаку армия РФ начала еще в 14:00 12 декабря - в целом она продолжалась до 10:00 13 декабря.

Враг в очередной раз прибег к комбинированному воздушному нападению на Украину ракетами разных типов и ударными дронами.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БпЛА.

Совместными усилиями силам ПВО удалось сбить:

  • 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/«Калибр»/«Искандер-К»;

  • 1 баллистической ракеты "Искандер-М";

  • 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

  • 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локационно потеряны), пять вернулись в Россию, еще один — в Беларусь.

Что важно понимать, российский удар в основном направлен на объекты энергетики Украины.

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