Зеленський заявив про нову партію F-16 в Україні

В Україну прибула нова партія західних винищувачів F-16. Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами ввечері 19 березня.

В Україну прибули нові F-16

Зеленський спростував російську брехню про збиття українського винищувача F-16.

Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина — кілька літаків F-16 прилетіли в Україну. Володимир Зеленський Президент України

Він не уточнив, про яку кількість винищувачів йдеться.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16.

У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.

Про прибуття перших винищувачів F-16 стало відомо на початку серпня 2024 року — їх показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.

6 жовтня 2024 року оголосили про перші F-16 від Нідерландів, що прибули до України. Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків.