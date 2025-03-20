Зеленський заявив про нову партію F-16 в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про нову партію F-16 в Україні

F-16
Джерело:  Радіо Свобода

В Україну прибула нова партія західних винищувачів F-16. Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами ввечері 19 березня.

Головні тези:

  • Український президент заявив про прибуття нової партії західних винищувачів F-16 до України, посилюючи обороноздатність країни.
  • Зеленський спростував російську пропаганду про збиття українського винищувача F-16 та заявив, що кілька літаків F-16 дійсно прибули до країни.
  • Влада України витримала тиск Росії та отримала сучасні винищувачі F-16 за підтримки кількох країн та за згодою США.

В Україну прибули нові F-16

Зеленський спростував російську брехню про збиття українського винищувача F-16.

Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина — кілька літаків F-16 прилетіли в Україну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він не уточнив, про яку кількість винищувачів йдеться.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16.

У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.

Про прибуття перших винищувачів F-16 стало відомо на початку серпня 2024 року — їх показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.

6 жовтня 2024 року оголосили про перші F-16 від Нідерландів, що прибули до України. Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків.

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