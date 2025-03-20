Зеленський заявив про нову партію F-16 в Україні

В Україну прибула нова партія західних винищувачів F-16. Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами ввечері 19 березня.
Головні тези:
- Український президент заявив про прибуття нової партії західних винищувачів F-16 до України, посилюючи обороноздатність країни.
- Зеленський спростував російську пропаганду про збиття українського винищувача F-16 та заявив, що кілька літаків F-16 дійсно прибули до країни.
- Влада України витримала тиск Росії та отримала сучасні винищувачі F-16 за підтримки кількох країн та за згодою США.
В Україну прибули нові F-16
Зеленський спростував російську брехню про збиття українського винищувача F-16.
Він не уточнив, про яку кількість винищувачів йдеться.
Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16.
У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.
Про прибуття перших винищувачів F-16 стало відомо на початку серпня 2024 року — їх показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.
6 жовтня 2024 року оголосили про перші F-16 від Нідерландів, що прибули до України. Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків.
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