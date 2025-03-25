Делегации Украины и США начали новую встречу в Саудовской Аравии

25 марта в Саудовской Аравии стартовали еще одни переговоры украинской и американской команд по прекращению огня между Россией и Украиной.
Главные тезисы
- Вопрос возвращения РФ в Черноморскую зерновую инициативу стал центральным на переговорах между Россией и США.
- Финальные раунды переговоров проводятся после завершения встреч между Вашингтоном и Москвой.
Что известно о новых переговорах Украины и США
О новом раунде переговоров сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на своего инсайдера в украинской делегации.
Как утверждает анонимный источник, 25 марта украинские и американские официальные лица начали новую официальную встречу в Эр-Рияде.
Недавно иностранные медиа со ссылкой на своих инсайдеров анонсировали, что американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров после того, как США и Россия завершат свою встречу в Саудовской Аравии.
Команда российского диктатора Владимира Путина утверждала, что в центре внимания находились вопросы возобновления Черноморской зерновой инициативы, из которой РФ вышла 2 года назад.
Что важно понимать, ранее, 23 марта, в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегации.
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