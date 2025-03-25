Делегации Украины и США начали новую встречу в Саудовской Аравии

25 марта в Саудовской Аравии стартовали еще одни переговоры украинской и американской команд по прекращению огня между Россией и Украиной.

Что известно о новых переговорах Украины и США

О новом раунде переговоров сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на своего инсайдера в украинской делегации.

Как утверждает анонимный источник, 25 марта украинские и американские официальные лица начали новую официальную встречу в Эр-Рияде.

Мы все еще работаем с американцами, — заявил инсайдер журналистам. Поделиться

Недавно иностранные медиа со ссылкой на своих инсайдеров анонсировали, что американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров после того, как США и Россия завершат свою встречу в Саудовской Аравии.

В тот же день российская и американская делегации завершили переговоры, продолжавшиеся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди и касающиеся завершения российского вторжения в Украину. Поделиться

Команда российского диктатора Владимира Путина утверждала, что в центре внимания находились вопросы возобновления Черноморской зерновой инициативы, из которой РФ вышла 2 года назад.