Делегации Украины и США начали новую встречу в Саудовской Аравии
Категория
Политика
Дата публикации

Делегации Украины и США начали новую встречу в Саудовской Аравии

Что известно о новых переговорах Украины и США
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Источник:  AFP

25 марта в Саудовской Аравии стартовали еще одни переговоры украинской и американской команд по прекращению огня между Россией и Украиной.

Главные тезисы

  • Вопрос возвращения РФ в Черноморскую зерновую инициативу стал центральным на переговорах между Россией и США.
  • Финальные раунды переговоров проводятся после завершения встреч между Вашингтоном и Москвой.

Что известно о новых переговорах Украины и США

О новом раунде переговоров сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на своего инсайдера в украинской делегации.

Как утверждает анонимный источник, 25 марта украинские и американские официальные лица начали новую официальную встречу в Эр-Рияде.

Мы все еще работаем с американцами, — заявил инсайдер журналистам.

Недавно иностранные медиа со ссылкой на своих инсайдеров анонсировали, что американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров после того, как США и Россия завершат свою встречу в Саудовской Аравии.

В тот же день российская и американская делегации завершили переговоры, продолжавшиеся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди и касающиеся завершения российского вторжения в Украину.

Команда российского диктатора Владимира Путина утверждала, что в центре внимания находились вопросы возобновления Черноморской зерновой инициативы, из которой РФ вышла 2 года назад.

Что важно понимать, ранее, 23 марта, в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегации.

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