Громкий скандал вокруг Белого дома — как отреагировал глава Пентагона

По словам главы Минобороны США Пита Хегсета, чиновники администрации Дональда Трампа "не переписывались по поводу военных планов" в мессенджере Signal, как утверждает главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдбер.
Главные тезисы
- Пит Хегсет обвинил журналиста в клевете и лжи.
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что ничего не знает об этом громком скандале.
Глава Пентагона отверг все обвинения
Громкий скандал вспыхнул после того, как главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в новом материале заявил, как его случайно добавили в групповой чат в Signal.
По словам журналиста, в этом чате члены команды Дональда Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.
На эту статью мгновенно отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет.
Сначала он публично обозвал редактора "лживым" и "дискредитированным так называемым журналистом" из-за того, что тот писал критические репортажи о Трампе.
Как утверждает сам журналист, участники чата публиковали тайную информацию, в том числе касающуюся вопросов национальной безопасности, а также оперативную разведку, которую по закону нельзя распространять вне защищенных правительственных систем связи.
Впоследствии президент США Дональд Трампа заявил, что ему "ничего не известно" о материале The Atlantic и инциденте с Signal.
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