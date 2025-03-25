Громкий скандал вокруг Белого дома — как отреагировал глава Пентагона

По словам главы Минобороны США Пита Хегсета, чиновники администрации Дональда Трампа "не переписывались по поводу военных планов" в мессенджере Signal, как утверждает главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдбер.

Глава Пентагона отверг все обвинения

Громкий скандал вспыхнул после того, как главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в новом материале заявил, как его случайно добавили в групповой чат в Signal.

По словам журналиста, в этом чате члены команды Дональда Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

На эту статью мгновенно отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет.

Сначала он публично обозвал редактора "лживым" и "дискредитированным так называемым журналистом" из-за того, что тот писал критические репортажи о Трампе.

Никто не переписывался касательно военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу. Пит Хегсет Глава Минобороны США

Как утверждает сам журналист, участники чата публиковали тайную информацию, в том числе касающуюся вопросов национальной безопасности, а также оперативную разведку, которую по закону нельзя распространять вне защищенных правительственных систем связи.

Впоследствии президент США Дональд Трампа заявил, что ему "ничего не известно" о материале The Atlantic и инциденте с Signal.