Гучний скандал навколо Білого дому — як відреагував глава Пентагону

За словами очільника Міноборони США Піта Гегсета, високопосадовці адміністрації Дональда Трампа "не переписувалися щодо військових планів" у месенджері Signal, як стверджує головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдбер.

Глава Пентагону відкинув усі звинувачення

Гучний скандал спалахнув після того, як головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у новому матеріалі заявив, як його випадково додали до групового чату в Signal.

За словами журналіста, у цьому чаті члени команди Дональда Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

На цю статтю миттєво відреагував очільник Пентагону Піт Гегсет.

Спочатку він публічно обізвав редактора "брехливим" і "дискредитованим так званим журналістом" через те, що той писав критичні репортажі про Трампа.

Ніхто не переписувався щодо військових планів, і це все, що я можу сказати щодо цього Піт Гегсет Глава Міноборони США

Як стверджує сам журналіст, учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема яка стосувалася питань національної безпеки, а також оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем зв’язку.

Згодом президент США Дональд Трампа заявив, що йому "нічого не відомо" про матеріал The Atlantic та інцидент із Signal.