Чи є шанс на швидке перемир'я між Україною та РФ — прогноз президента Чехії
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи є шанс на швидке перемир'я між Україною та РФ — прогноз президента Чехії

Павел і Зеленський
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Як заявив чеський лідер Петр Павел, він вважає малоймовірним швидке досягнення перемир'я у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України. Політик також припустив, що для цього знадобиться ще багато раундів переговорів.

Головні тези:

  • Чеський лідер наголошує, що саме позиція російського диктатора ускладнює процес припинення вогню.
  • Павел попереджає про план Путіна: посилення терору проти України для завершення війни на його умовах.

Павел налаштований скептично

Президент Чехії закликає не ігнорувати той факт, що війна, яку Росія веде проти України, триває уже багато років.

Саме тому, на його переконання, завершити її за лічені тижні буде максимально важко.

Павел звертає увагу на те, що головною перешкодою для амбітного плану Дональда Трампа наразі є саме позиція російського диктатора Володимира Путіна — саме він не поспішає припиняти вогонь та завершувати війну.

Я вважаю, що знадобиться більше раундів переговорів, щоб дійти згоди про припинення вогню, і ще більше, щоб дійти згоди про будь-яку мирну угоду.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

Чеський лідер також попередив, що Путін навмисно посилює терор проти України, щоб населення почало вимагати від влади припинення війни на будь-яких умовах.

За словами Павела, новий підступний план диктатора приречений на поразку.

Я вважаю, що цього не станеться, тому що подібні атаки тільки загартовують український народ, а не роблять його більш м'якотілим і схильним до будь-яких сумнівних угод.

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