Напад можливий уже восени. Німецький історик назвав нову мішень Путіна

Військовий експерт, історик, професор з Потсдамського університету Зенке Найтцель виступив з важливим попередженням. Він дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення в Литву вже осінню 2025 року.

Литва опинилася у зоні ризику

Німецький історик звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ анонсувала масштабні навчання у Білорусі.

Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. І ми бачимо, що, можливо, п'ята стаття НАТО, принаймні для США, може перестати діяти. Стримування слабшає, — наголосив Зенке Найтцель. Поширити

За його словами, ключову роль у ситуації, що склалася, відіграє позиція президента США Дональда Трампа.

Головна проблема полягає в тому, що американський лідер не поспішає стримувати російську агресію.

Військовий експерт також озвучив прогноз, що Путін не наважиться атакувати членів НАТО, доки триває війна Росії проти України.

На переконання Найтцеля, станом на сьогодні Німеччина не готова до можливої війни з РФ. Тут важливо звернути увагу на реформу армії. Наразі вона зайшла “у глухий кут".

Саме тому історик закликав наступного канцлера Мерца серйозно взятися за реформування збройних сил ФРН.