Тотальне перемир'я. У Трампа визначили дедлайн
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Тотальне перемир'я. У Трампа визначили дедлайн

Трамп
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, команда президента США Дональда Трампа налаштована зробити все можливо, щоб досягти перемир'я у війні Росії проти України протягом декількох тижнів — до 20 квітня.

Головні тези:

  • Позиції України щодо перемир'я різняться з позиціями РФ, що ускладнює укладення угоду.
  • Незабаром США проведуть переговори з українськими та російськими представниками для досягнення миру.

США хочуть добитися повного перемир'я якомога швидше

Згідно з даними інсайдерів, офіційний Вашингтон налаштований укласти угоду про тотальне перемир'я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень.

Попри це, команда Дональда Трампа усвідомлює, що цей план занадто амбітний для втілення в життя так швидко, оскільки позиції України та РФ розходяться у більшості моментів.

Наразі Білий дім не поспішає визнавати той факт, що добився обмеженого прогресу у питаннях врегулювання.

Як відомо, уже 23 березня американські чиновники зустрінуться окремо з російськими та українськими представниками в Саудівській Аравії для проведення перших таких паралельних переговорів.

Я вважаю, що ми досить скоро досягнемо повного припинення вогню, — заявив нещодавно американський лідер Дональд Трамп.

Він також озвучив прогноз, що зможе зупинити російського диктатора Володимира Путіна та завершити війну РФ проти України.

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