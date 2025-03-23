Тотальное перемирие. У Трампа определили дедлайн

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, команда президента США Дональда Трампа настроена сделать все возможное, чтобы достичь перемирия в войне России против Украины в течение нескольких недель до 20 апреля.
Главные тезисы
- Позиции Украины по перемирию отличаются с позициями РФ, что усложняет заключение соглашения.
- В скором времени США проведут переговоры с украинскими и российскими представителями для достижения мира.
США хотят добиться полного перемирия как можно скорее
Согласно данным инсайдеров, официальный Вашингтон настроен заключить соглашение о тотальном перемирии до 20 апреля, на которое в этом году приходится Пасха.
Несмотря на это, команда Дональда Трампа отдает себе отчет, что этот план слишком амбициозный для воплощения в жизнь так быстро, поскольку позиции Украины и РФ расходятся в большинстве моментов.
Пока Белый дом не спешит признавать тот факт, что добился ограниченного прогресса в вопросах урегулирования.
Как известно, уже 23 марта американские чиновники встретятся с российскими и украинскими представителями в Саудовской Аравии для проведения первых таких параллельных переговоров.
Он также озвучил прогноз, что сможет остановить российского диктатора Владимира Путина и завершить войну РФ против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-