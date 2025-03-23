Тотальное перемирие. У Трампа определили дедлайн

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, команда президента США Дональда Трампа настроена сделать все возможное, чтобы достичь перемирия в войне России против Украины в течение нескольких недель до 20 апреля.

США хотят добиться полного перемирия как можно скорее

Согласно данным инсайдеров, официальный Вашингтон настроен заключить соглашение о тотальном перемирии до 20 апреля, на которое в этом году приходится Пасха.

Несмотря на это, команда Дональда Трампа отдает себе отчет, что этот план слишком амбициозный для воплощения в жизнь так быстро, поскольку позиции Украины и РФ расходятся в большинстве моментов.

Пока Белый дом не спешит признавать тот факт, что добился ограниченного прогресса в вопросах урегулирования.

Как известно, уже 23 марта американские чиновники встретятся с российскими и украинскими представителями в Саудовской Аравии для проведения первых таких параллельных переговоров.

Я считаю, что мы скоро достигнем полного прекращения огня, — заявил недавно американский лидер Дональд Трамп. Поделиться

Он также озвучил прогноз, что сможет остановить российского диктатора Владимира Путина и завершить войну РФ против Украины.