Третья штурмовая освободила населенный пункт Надия в Луганской области — видео

23 марта Третья отдельная штурмовая бригада официально заявила, что силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, удалось восстановить контроль над населенным пунктом Надия, который находится в Луганской области.

Населённый пункт Надия на Луганщине удалось освободить

Как сообщает пресс-служба Третьей штурмовой, общий объем освобожденных от российских захватчиков территорий — три квадратных километра.

Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в «ноль» механизированных полков — 752-го и 254-го 20-й армии РФ, — заявил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий. Поделиться

Первые кадры 30-часовой операции — в этом видео. Остальные подробности будут обнародованы чуть позже.

Стоит также отметить, что с октября по январь подразделения Третьей штурмовой успешно уничтожили рекордное количество вражеских целей.

Более того, указано, что бригада стала абсолютным лидером по количеству поражений среди всех линейных бригад СОУ.

За четыре месяца на FPV, легких бомберах и крыльях бойцы уничтожили более 1000 россиян. Разбили более 1000 вражеских фортификаций. Успешно поражали технику и оружейные средства окупантов сотнями. Поделиться