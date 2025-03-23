Третья штурмовая освободила населенный пункт Надия в Луганской области — видео

23 марта Третья отдельная штурмовая бригада официально заявила, что силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, удалось восстановить контроль над населенным пунктом Надия, который находится в Луганской области.
Главные тезисы
- Захват Надии стоил армии РФ двух месяцев усилий и жизней многих захватчиков.
- Эту победу уже прокомментировал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.
Населённый пункт Надия на Луганщине удалось освободить
Как сообщает пресс-служба Третьей штурмовой, общий объем освобожденных от российских захватчиков территорий — три квадратных километра.
Первые кадры 30-часовой операции — в этом видео. Остальные подробности будут обнародованы чуть позже.
Стоит также отметить, что с октября по январь подразделения Третьей штурмовой успешно уничтожили рекордное количество вражеских целей.
Более того, указано, что бригада стала абсолютным лидером по количеству поражений среди всех линейных бригад СОУ.
Смотрите также интервью Online.UA с заместителем командира Третьей штурмовой бригады, экс-командиром полка "Азов", майором ВСУ Максимом Жориным:
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