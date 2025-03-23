Третья штурмовая освободила населенный пункт Надия в Луганской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Третья штурмовая освободила населенный пункт Надия в Луганской области — видео

Населённый пункт Надия на Луганщине удалось освободить
Читати українською
Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

23 марта Третья отдельная штурмовая бригада официально заявила, что силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, удалось восстановить контроль над населенным пунктом Надия, который находится в Луганской области.

Главные тезисы

  • Захват Надии стоил армии РФ двух месяцев усилий и жизней многих захватчиков.
  • Эту победу уже прокомментировал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.

Населённый пункт Надия на Луганщине удалось освободить

Как сообщает пресс-служба Третьей штурмовой, общий объем освобожденных от российских захватчиков территорий — три квадратных километра.

Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в «ноль» механизированных полков — 752-го и 254-го 20-й армии РФ, — заявил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.

Первые кадры 30-часовой операции — в этом видео. Остальные подробности будут обнародованы чуть позже.

Стоит также отметить, что с октября по январь подразделения Третьей штурмовой успешно уничтожили рекордное количество вражеских целей.

Более того, указано, что бригада стала абсолютным лидером по количеству поражений среди всех линейных бригад СОУ.

За четыре месяца на FPV, легких бомберах и крыльях бойцы уничтожили более 1000 россиян. Разбили более 1000 вражеских фортификаций. Успешно поражали технику и оружейные средства окупантов сотнями.

Смотрите также интервью Online.UA с заместителем командира Третьей штурмовой бригады, экс-командиром полка "Азов", майором ВСУ Максимом Жориным:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 122 дрона во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Потери армии РФ на фронте резко выросли — инфографика
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные силы ВСУ атаковали скопление солдат РФ в Торецке
Генштаб ВСУ
Новое достижение Воздушных сил ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?