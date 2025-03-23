Третя штурмова звільнила населений пункт Надія на Луганщині — відео

23 березня Третя окрема штурмова бригада офіційно заявила, що силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, вдалося відновити контроль над населеним пунктом Надія, який знаходиться у Луганській області.

Населений пункт Надія на Луганщині вдалося звільнити

Як повідомляє пресслужба Третьої штурмової, загальний обсяг звільнених від російських загарбників територій — три квадратних кілометри.

Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в «нуль» механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф, — заявив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький. Поширити

Перші кадри з 30-годинної операції — у цьому відео. Інші подробиці будуть оприлюднені згодом.

Варто також зазначити, що від жовтня до січня підрозділи Третьої штурмової успішно знищили рекордну кількість ворожих цілей.

Ба більше, вказано, що бригада стала абсолютним лідером за кількістю уражень серед усіх лінійних бригад СОУ.

За чотири місяці на FPV, легких бомберах й крилах бійці задвохсотили понад 1000 росіян. Розтрощили більш як 1000 ворожих фортифікацій. Успішно вражали техніку й збройові засоби окупантів сотнями. Поширити