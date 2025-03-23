Третя штурмова звільнила населений пункт Надія на Луганщині — відео

23 березня Третя окрема штурмова бригада офіційно заявила, що силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, вдалося відновити контроль над населеним пунктом Надія, який знаходиться у Луганській області.
Головні тези:
- Взяття Надії вартувало армії РФ двох місяців зусиль та життів багатьох загарбників.
- Цю перемогу уже прокоментував командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.
Населений пункт Надія на Луганщині вдалося звільнити
Як повідомляє пресслужба Третьої штурмової, загальний обсяг звільнених від російських загарбників територій — три квадратних кілометри.
Перші кадри з 30-годинної операції — у цьому відео. Інші подробиці будуть оприлюднені згодом.
Варто також зазначити, що від жовтня до січня підрозділи Третьої штурмової успішно знищили рекордну кількість ворожих цілей.
Ба більше, вказано, що бригада стала абсолютним лідером за кількістю уражень серед усіх лінійних бригад СОУ.
Дивіться також інтерв'ю Online.UA з заступником командира Третьої штурмової бригади, екскомандиром полку “Азов”, майором ЗСУ Максимом Жоріним:
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