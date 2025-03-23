Повітряні сили ЗСУ атакували скупчення солдатів РФ у Торецьку

Повітряні Сили Збройних Сил України офіційно підтвердили успішне ураження району зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Нове досягнення Повітряних сил ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, нова потужна атака на російських загарбників була здійснена 21 березня.

Наразі відомо, що місце розміщення солдатів РФ вдалося повністю знищити.

Внаслідок атаки уражено особовий склад ворога, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

Повітряні сили ЗСУ також зазначають, що результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку.