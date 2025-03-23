Втрати армії РФ на фронті різко зросли — інфографіка

Лише протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 1 470 російських загарбників, що майже на кілька сотень більше, ніж 21 березня. Окрім того, українські захисники також успішно знищили понад 300 одиниць техніки армії РФ.
Головні тези:
- Солдати РФ здійснили 6689 обстрілів, використовуючи 146 реактивних систем залпового вогню.
- Генштаб ЗСУ повідомляє про 147 бойових зіткнень на фронті.
Втрати армії РФ станом на 23 березня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 903 480 (+1 470) осіб;
танків — 10 412 (+9) од;
бойових броньованих машин — 21 636 (+27) од;
артилерійських систем — 25 048 (+104) од;
РСЗВ — 1 333 (+6) од;
засоби ППО — 1 116 (+5) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30 495 (+157) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 41 610 (+185) од;
спеціальна техніка — 3 784 (+2) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, скинувши 122 КАБ.
Окрім того, противник здійснив 6689 обстрілів, зокрема 146 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2800 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-