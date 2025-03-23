Атака Росії на Київ — зросла кількість загиблих

Згідно з останніми даними, внаслідок нової атака країни-агресорки РФ на столицю України загинули щонайменше троє людей — двоє з них члени однієї родини.

Росія знову атакувала Київ — що відомо

Про ситуацію у місті повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Представники КМВА офіційно підтвердили, що ворог вкотре використав дрони для повітряного нападу на столицю.

За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих — батько та його маленька дочка, — йдеться в офіційному повідомленні. Поширити

Окрім того, вказано, що наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки — лише 11 місяців.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 23 березня Росія здійснювала атаку на Україну 147 ударними дронами, з яких 97 були збиті.

Також відомо, що 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Підтверджено збиття ударних БпЛА на півдні, півночі, заході та в центрі країни.