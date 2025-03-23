Атака Росії на Київ — зросла кількість загиблих

Згідно з останніми даними, внаслідок нової атака країни-агресорки РФ на столицю України загинули щонайменше троє людей — двоє з них члени однієї родини.
Головні тези:
- Росія здійснила нову атаку на Київ, внаслідок чого загинули троє людей, зокрема дитина.
- Цього разу ворог використав 147 ударних дронів, 97 з яких вдалося знищити.
Росія знову атакувала Київ — що відомо
Про ситуацію у місті повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Представники КМВА офіційно підтвердили, що ворог вкотре використав дрони для повітряного нападу на столицю.
Окрім того, вказано, що наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки — лише 11 місяців.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 23 березня Росія здійснювала атаку на Україну 147 ударними дронами, з яких 97 були збиті.
Також відомо, що 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Підтверджено збиття ударних БпЛА на півдні, півночі, заході та в центрі країни.
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