Атака дронів РФ. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих

У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих унаслідок атаки російських дронів, яка відбулася 21 березня ввечері.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після атаки дронів

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

До 16 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

Зазначається, що за медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих — 18 річний хлопець госпіталізований, а 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Як повідомлялося, армія РФ ввечері 21 березня атакувала дронами Запоріжжя, спалахнули пожежі, є руйнування будинків. Унаслідок атаки загинула ціла родина — матір, батько та дитина.

Постраждалих було 12, серед них дев'ятимісячне немовля. З-поміж поранених троє перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки, яка сталася ввечері 21 березня, зросла до 14 осіб.