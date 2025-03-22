Атака дронів РФ. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих

У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих унаслідок атаки російських дронів, яка відбулася 21 березня ввечері.
Головні тези:
- У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після атаки російських дронів 21 березня.
- За медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих, включаючи 18-річного хлопця та 52-річну жінку.
- Після атаки Запоріжжя дронами спалахнули пожежі та є руйнування будинків.
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після атаки дронів
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що за медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих — 18 річний хлопець госпіталізований, а 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.
Як повідомлялося, армія РФ ввечері 21 березня атакувала дронами Запоріжжя, спалахнули пожежі, є руйнування будинків. Унаслідок атаки загинула ціла родина — матір, батько та дитина.
Постраждалих було 12, серед них дев'ятимісячне немовля. З-поміж поранених троє перебувають у лікарні в тяжкому стані.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки, яка сталася ввечері 21 березня, зросла до 14 осіб.
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