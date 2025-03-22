Російські окупанти вбили родину в Запоріжжі
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти вбили родину в Запоріжжі

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росіяни продовжують вбивати цивільне населення України
Read in English

Атака армії РФ на Запоріжжя, яка сталася ввечері 21 березня, забрала життя цілої родини. Батько та донька загинули одразу, а мати померла у лікарні — її намагалися врятувати, однак не вдалося.

Головні тези:

  • За даними очільника обласної військової адміністрації, 5 осіб зазнали поранень унаслідок атаки.
  • Армія РФ вдарила по місту 10 разів, це призвело до пожеж та руйнування соціальної інфраструктури.

Росіяни продовжують вбивати цивільне населення України

Подробиці про ситуацію у місті розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він офіційно підтвердив, що 5 постраждалих залишаються в лікарнях обласного центру.

Окрім того, вказано, що у двох жінок та двох чоловіків діагностували травми середньої тяжкості.

Також ушпиталили немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості.

Ця атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося.

Іван Федоров

Іван Федоров

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації

За його словами, з різними травмами до лікарів звернулося 12 мирних мешканців міста.

Згідно з останніми даними, армія РФ завдала по Запоріжжю 10 ударів. Це призвело до пожеж у житлових будинках, а також займання приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 26 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО звітують про знищення 100 російських дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна може отримати захист від НАТО без членства — як це працює
Україна та НАТО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?