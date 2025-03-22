Російські окупанти вбили родину в Запоріжжі

Атака армії РФ на Запоріжжя, яка сталася ввечері 21 березня, забрала життя цілої родини. Батько та донька загинули одразу, а мати померла у лікарні — її намагалися врятувати, однак не вдалося.

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Подробиці про ситуацію у місті розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він офіційно підтвердив, що 5 постраждалих залишаються в лікарнях обласного центру.

Окрім того, вказано, що у двох жінок та двох чоловіків діагностували травми середньої тяжкості.

Також ушпиталили немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості.

Ця атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося. Іван Федоров Очільник Запорізької обласної військової адміністрації

За його словами, з різними травмами до лікарів звернулося 12 мирних мешканців міста.