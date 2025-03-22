Російські окупанти вбили родину в Запоріжжі

Атака армії РФ на Запоріжжя, яка сталася ввечері 21 березня, забрала життя цілої родини. Батько та донька загинули одразу, а мати померла у лікарні — її намагалися врятувати, однак не вдалося.
Головні тези:
- За даними очільника обласної військової адміністрації, 5 осіб зазнали поранень унаслідок атаки.
- Армія РФ вдарила по місту 10 разів, це призвело до пожеж та руйнування соціальної інфраструктури.
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Подробиці про ситуацію у місті розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Він офіційно підтвердив, що 5 постраждалих залишаються в лікарнях обласного центру.
Окрім того, вказано, що у двох жінок та двох чоловіків діагностували травми середньої тяжкості.
Також ушпиталили немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості.
За його словами, з різними травмами до лікарів звернулося 12 мирних мешканців міста.
Згідно з останніми даними, армія РФ завдала по Запоріжжю 10 ударів. Це призвело до пожеж у житлових будинках, а також займання приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури.
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