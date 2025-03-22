Российские оккупанты убили семью в Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты убили семью в Запорожье

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Россияне продолжают убивать гражданское население Украины
Read in English
Читати українською

Атака армии РФ на Запорожье, которая произошла вечером 21 марта, унесла жизнь целой семьи. Отец и дочь погибли сразу, а мать умерла в больнице – ее пытались спасти, однако не удалось.

Главные тезисы

  • По данным главы областной военной администрации, 5 человек получили ранения в результате атаки.
  • Армия РФ ударила по городу 10 раз, что привело к пожарам и разрушению социальной инфраструктуры.

Россияне продолжают убивать гражданское население Украины

Подробности о ситуации в городе рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он официально подтвердил, что 5 пострадавших остаются в больницах областного центра.

Кроме того, указано, что у двух женщин и двух мужчин диагностировали травмы средней тяжести.

Также госпитализировали младенца с контузией. Его состояние медики также оценивают как средней тяжести.

Эта атака унесла жизнь целой семьи. Тела дочери и отца вытащили из-под завалов. За жизнь матери медики боролись более 10 часов, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской областной военной администрации

По его словам, с разными травмами к врачам обратилось 12 мирных жителей города.

Согласно последним данным, армия РФ нанесла по Запорожью 10 ударов. Это привело к пожарам в жилых домах, а также возгоранию частных автомобилей, объектов социальной инфраструктуры.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 26 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО заявили об уничтожении 100 российских дронов
Воздушные Силы ВСУ
ППО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может получить защиту от НАТО без членства — как это работает
Что НАТО может предложить Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?