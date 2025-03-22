Российские оккупанты убили семью в Запорожье

Атака армии РФ на Запорожье, которая произошла вечером 21 марта, унесла жизнь целой семьи. Отец и дочь погибли сразу, а мать умерла в больнице – ее пытались спасти, однако не удалось.

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Подробности о ситуации в городе рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он официально подтвердил, что 5 пострадавших остаются в больницах областного центра.

Кроме того, указано, что у двух женщин и двух мужчин диагностировали травмы средней тяжести.

Также госпитализировали младенца с контузией. Его состояние медики также оценивают как средней тяжести.

Эта атака унесла жизнь целой семьи. Тела дочери и отца вытащили из-под завалов. За жизнь матери медики боролись более 10 часов, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Иван Федоров Глава Запорожской областной военной администрации

По его словам, с разными травмами к врачам обратилось 12 мирных жителей города.