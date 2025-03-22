Российские оккупанты убили семью в Запорожье

Атака армии РФ на Запорожье, которая произошла вечером 21 марта, унесла жизнь целой семьи. Отец и дочь погибли сразу, а мать умерла в больнице – ее пытались спасти, однако не удалось.
Главные тезисы
- По данным главы областной военной администрации, 5 человек получили ранения в результате атаки.
- Армия РФ ударила по городу 10 раз, что привело к пожарам и разрушению социальной инфраструктуры.
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Подробности о ситуации в городе рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Он официально подтвердил, что 5 пострадавших остаются в больницах областного центра.
Кроме того, указано, что у двух женщин и двух мужчин диагностировали травмы средней тяжести.
Также госпитализировали младенца с контузией. Его состояние медики также оценивают как средней тяжести.
По его словам, с разными травмами к врачам обратилось 12 мирных жителей города.
Согласно последним данным, армия РФ нанесла по Запорожью 10 ударов. Это привело к пожарам в жилых домах, а также возгоранию частных автомобилей, объектов социальной инфраструктуры.
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