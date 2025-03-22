Силы ПВО заявили об уничтожении 100 российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО заявили об уничтожении 100 российских дронов

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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В 19:30 21 марта страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение на Украину, использовав для этого 179 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Запорожье, Харьковская, Сумская и Киевская оказались под ударом, но защитники неба дали отпор врагу.
  • 63 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 22 марта — как отработала ПВО

Новое воздушное нападение россияне совершали по направлениям: Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

В этот раз вражескую атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 100 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и центре страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 63 российских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Запорожье, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают защитники неба.

Фото: facebook.com/kpszsu

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