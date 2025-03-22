Силы ПВО заявили об уничтожении 100 российских дронов

В 19:30 21 марта страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение на Украину, использовав для этого 179 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Запорожье, Харьковская, Сумская и Киевская оказались под ударом, но защитники неба дали отпор врагу.
- 63 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.
Атака РФ на Украину 22 марта — как отработала ПВО
Новое воздушное нападение россияне совершали по направлениям: Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
В этот раз вражескую атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 63 российских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удары врага попали Запорожье, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.
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