Сили ППО звітують про знищення 100 російських дронів

О 19:30 21 березня країна-агресорка Росія розпочала новий повітряний напад на Україну, використавши для цього 179 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина опинилися під ударом, але захисники неба дали відсіч ворогу.
- 63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.
Атака РФ на Україну 22 березня — як відпрацювала ППО
Новий повітряний напад росіяни здійснювали із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Цього разу ворожу атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітрян сили ЗСУ звертають увагу на те, що 63 російські безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога потрапили Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.
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