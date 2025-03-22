Сили ППО звітують про знищення 100 російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО звітують про знищення 100 російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

О 19:30 21 березня країна-агресорка Росія розпочала новий повітряний напад на Україну, використавши для цього 179 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина опинилися під ударом, але захисники неба дали відсіч ворогу.
  • 63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.

Атака РФ на Україну 22 березня — як відпрацювала ППО

Новий повітряний напад росіяни здійснювали із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Цього разу ворожу атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

Повітрян сили ЗСУ звертають увагу на те, що 63 російські безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники неба.

Фото: facebook.com/kpszsu

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