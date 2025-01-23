Масований обстріл РФ Запоріжжя. Кількість постраждалих стрімко зросла

Кількість постраждалих у Запоріжжі після нічної атаки 23 січня продовжує зростати. Поранення отримали понад 40 осіб.

У Запоріжжі понад 40 постраждалих внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, станом на 10:15 по медичну допомогу звернулася 31 людина.

22 постраждалих перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості, серед них двомісячне немовля, — повідомив Іван Федоров. Поширити

За інформацією прокуратури, серед поранених є співробітники ДСНС та працівники обленерго, які потрапили під обстріл під час ліквідації наслідків попередньої атаки. У ДСНС уточнили, що постраждали четверо рятувальників.

Також відомо, що внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік.

Згодом голова Запорізької ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 45. Жителі Запоріжжя продовжують звертатись до медичних закладів.

Що відомо про удар РФ по Запоріжжю

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зранку лунало щонайменше чотири вибухи пролунали. Зокрема по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Спершу було відомо про 16 постраждалих.

Також внаслідок обстрілів російські окупанти знищили енергооб’єкт у місті. Наразі знеструмленими залишаються 20 тис містян.

20 тисяч абонентів;

котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту, що призвело до відсутності теплопостачання у 17 тис абонентів.

За словами керівника ОВА, наразі на місцях працюють всі служби.