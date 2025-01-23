Массированный обстрел РФ Запорожья. Число пострадавших стремительно возросло

Число пострадавших в Запорожье после ночной атаки 23 января продолжает расти. Ранения получили более 40 человек.
Главные тезисы
- После обстрелов РФ в Запорожье количество пострадавших возросло до более чем 40 человек, среди которых сотрудники ГСЧС и облэнерго.
- В результате атаки погиб один человек, а 22 пострадавших находятся в больнице, включая двухмесячного младенца.
- Нападавшие выпустили четыре баллистических ракеты «Искандер-М»/KN-23, что привело к уничтожению энергетического объекта и обесточению 20 тыс. горожан.
- Сейчас в Запорожье отсутствует теплоснабжение для 17 тыс. абонентов, но все службы работают на местах по оказанию помощи.
- Среди пострадавших есть спасатели, попавшие под обстрел при ликвидации последствий предварительной атаки.
В Запорожье более 40 пострадавших в результате атаки РФ
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по состоянию на 10:15 за медицинской помощью обратился 31 человек.
По информации прокуратуры, среди раненых есть сотрудники ГСЧС и работники облэнерго, которые попали под обстрел при ликвидации последствий предварительной атаки. В ГСЧС уточнили, что пострадали четверо спасателей.
Также известно, что в результате обстрела погиб 47-летний мужчина.
Впоследствии глава Запорожской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 45. Жители Запорожья продолжают обращаться в медицинские учреждения.
Что известно об ударе РФ по Запорожью
Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва раздавшихся.
Сначала было известно о 16 пострадавших.
Также в результате обстрелов российские кафиры уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.
20 тысяч абонентов;
котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.
По словам руководителя ОВА, сейчас на местах работают все службы.
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