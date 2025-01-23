Массированный обстрел РФ Запорожья. Число пострадавших стремительно возросло

Число пострадавших в Запорожье после ночной атаки 23 января продолжает расти. Ранения получили более 40 человек.

В Запорожье более 40 пострадавших в результате атаки РФ

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по состоянию на 10:15 за медицинской помощью обратился 31 человек.

22 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести, среди них двухмесячный младенец, — сообщил Иван Федоров. Поделиться

По информации прокуратуры, среди раненых есть сотрудники ГСЧС и работники облэнерго, которые попали под обстрел при ликвидации последствий предварительной атаки. В ГСЧС уточнили, что пострадали четверо спасателей.

Также известно, что в результате обстрела погиб 47-летний мужчина.

Впоследствии глава Запорожской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 45. Жители Запорожья продолжают обращаться в медицинские учреждения.

Что известно об ударе РФ по Запорожью

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва раздавшихся.

Сначала было известно о 16 пострадавших.

Также в результате обстрелов российские кафиры уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.

20 тысяч абонентов;

котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.

По словам руководителя ОВА, сейчас на местах работают все службы.