Массированный обстрел РФ Запорожья. Число пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Массированный обстрел РФ Запорожья. Число пострадавших стремительно возросло

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Массированный обстрел РФ Запорожья. Число пострадавших стремительно возросло
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Число пострадавших в Запорожье после ночной атаки 23 января продолжает расти. Ранения получили более 40 человек.

Главные тезисы

  • После обстрелов РФ в Запорожье количество пострадавших возросло до более чем 40 человек, среди которых сотрудники ГСЧС и облэнерго.
  • В результате атаки погиб один человек, а 22 пострадавших находятся в больнице, включая двухмесячного младенца.
  • Нападавшие выпустили четыре баллистических ракеты «Искандер-М»/KN-23, что привело к уничтожению энергетического объекта и обесточению 20 тыс. горожан.
  • Сейчас в Запорожье отсутствует теплоснабжение для 17 тыс. абонентов, но все службы работают на местах по оказанию помощи.
  • Среди пострадавших есть спасатели, попавшие под обстрел при ликвидации последствий предварительной атаки.

В Запорожье более 40 пострадавших в результате атаки РФ

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по состоянию на 10:15 за медицинской помощью обратился 31 человек.

22 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести, среди них двухмесячный младенец, — сообщил Иван Федоров.

По информации прокуратуры, среди раненых есть сотрудники ГСЧС и работники облэнерго, которые попали под обстрел при ликвидации последствий предварительной атаки. В ГСЧС уточнили, что пострадали четверо спасателей.

Также известно, что в результате обстрела погиб 47-летний мужчина.

Впоследствии глава Запорожской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 45. Жители Запорожья продолжают обращаться в медицинские учреждения.

Что известно об ударе РФ по Запорожью

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва раздавшихся.

Сначала было известно о 16 пострадавших.

Также в результате обстрелов российские кафиры уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.

  • 20 тысяч абонентов;

  • котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.

По словам руководителя ОВА, сейчас на местах работают все службы.

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