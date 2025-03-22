Атака дронов РФ. В Запорожье выросло количество пострадавших

В Запорожье снова возросло количество пострадавших в результате атаки российских дронов, которая произошла 21 марта вечером.

В Запорожье выросло количество пострадавших после атаки дронов

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

До 16 выросло количество раненых в результате российской атаки на Запорожье. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Отмечается, что за медицинской помощью обратились еще двое пострадавших — 18-летний парень госпитализирован, а 52-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Как сообщалось, армия РФ вечером 21 марта атаковала дронами Запорожья, вспыхнули пожары, разрушения домов. В результате атаки погибла целая семья — мать, отец и ребенок.

Пострадавших было 12, среди них девятимесячный младенец. Из раненых трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате российской атаки, произошедшей вечером 21 марта, возросло до 14 человек.