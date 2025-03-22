Атака дронов РФ. В Запорожье выросло количество пострадавших

В Запорожье снова возросло количество пострадавших в результате атаки российских дронов, которая произошла 21 марта вечером.
Главные тезисы
- В результате атаки дронов в Запорожье 21 марта выросло количество пострадавших.
- После атаки произошли пожары и разрушения домов, а количество пострадавших увеличилось до 16 человек.
- Начальник Запорожской ОВ сообщил об увеличении количества раненых и оказанной медицинской помощи двоим пострадавшим.
В Запорожье выросло количество пострадавших после атаки дронов
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Отмечается, что за медицинской помощью обратились еще двое пострадавших — 18-летний парень госпитализирован, а 52-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.
Как сообщалось, армия РФ вечером 21 марта атаковала дронами Запорожья, вспыхнули пожары, разрушения домов. В результате атаки погибла целая семья — мать, отец и ребенок.
Пострадавших было 12, среди них девятимесячный младенец. Из раненых трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что количество пострадавших в результате российской атаки, произошедшей вечером 21 марта, возросло до 14 человек.
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