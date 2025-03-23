Атака России на Киев — возросло число погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Киев — возросло число погибших

КГВА
атака на Киеа
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Согласно последним данным, в результате новой атаки страны-агрессорки РФ на столицу Украины погибли по меньшей мере три человека — два из них члены одной семьи.

Главные тезисы

  • Россия совершила новую атаку на Киев, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок.
  • В этот раз враг использовал 147 ударных дронов, 97 из которых удалось уничтожить.

Россия снова атаковала Киев — что известно

О ситуации в городе сообщает Киевская городская военная администрация.

Представители КМВА официально подтвердили, что враг еще раз использовал дроны для воздушного нападения на столицу.

По имеющейся информации, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших отец и его маленькая дочь, — сказано в официальном сообщении.

Кроме того, указано, что самому молодому пострадавшему в результате российской атаки — всего 11 месяцев.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 23 марта Россия совершала атаку на Украину 147 ударными дронами, из которых 97 были сбиты.

Также известно, что 25 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Подтверждено сбитие ударных БПЛА на юге, севере, западе и в центре страны.

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