Атака России на Киев — возросло число погибших

Согласно последним данным, в результате новой атаки страны-агрессорки РФ на столицу Украины погибли по меньшей мере три человека — два из них члены одной семьи.
Главные тезисы
- Россия совершила новую атаку на Киев, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок.
- В этот раз враг использовал 147 ударных дронов, 97 из которых удалось уничтожить.
Россия снова атаковала Киев — что известно
О ситуации в городе сообщает Киевская городская военная администрация.
Представители КМВА официально подтвердили, что враг еще раз использовал дроны для воздушного нападения на столицу.
Кроме того, указано, что самому молодому пострадавшему в результате российской атаки — всего 11 месяцев.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 23 марта Россия совершала атаку на Украину 147 ударными дронами, из которых 97 были сбиты.
Также известно, что 25 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Подтверждено сбитие ударных БПЛА на юге, севере, западе и в центре страны.
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