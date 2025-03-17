Атака РФ на Покровск — трое детей получили ранения
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Покровск — трое детей получили ранения

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Покровск
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Утром 17 марта российские военные обстреляли Покровск Донецкой области, в результате атаки пострадали дети из одной семьи — 15, 12 и 8 лет.

Главные тезисы

  • Трое детей в возрасте 8, 12 и 15 лет были ранены в результате атаки РФ на Покровск.
  • Дети получили минно-взрывные травмы и другие повреждения в результате обстрела военных.
  • Правоохранители начали расследование по факту совершения военного преступления во время атаки.

В Покровске ранены трое детей

Сообщается, что оккупанты попали в частный дом, где и находились дети.

В результате атаки ранен 12-летний мальчик и двое его сестричек 8 и 15 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ожоги, перелом, ушиб и закрытую черепно-мозговую травму. Им оказана медицинская помощь.

В прокуратуре отметили, что тип вооружения устанавливается. Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что ранее дети уже были эвакуированы в более безопасный регион, однако их родители решили вернуться в Покровск.

Взрослые, заставляющие своих детей сидеть под обстрелами в прифронтовых городах, вызывают ярость. Не бережете себя — так сохраните хотя бы детей! Не ждите, пока снаряд или бомба прилетит в ваш дом! Эвакуйтесь!

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