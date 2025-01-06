В прифронтовом Покровске осталось более 7 тыс жителей

Эвакуация из Покровска замедлилась

Об этом сообщает начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Ситуация безопасности у нас ухудшается, потому что стряпают постоянно последние недели из артиллерии, КАБы по погоде, FPV-дроны постоянно — просто замучили.

Он отметил, что в настоящее время в Покровске проживает 7 300 гражданских.

Сейчас эвакуация немного снизилась, после 12 декабря, когда отключили газоснабжение, а затем и электроснабжение, тогда за неделю выехало почти 3000 человек. Сегодня если брать статистику от 5 до 10 человек, выезжает за сутки. Поделиться

По его словам, российские войска умышленно обстреливают коммунальную технику за последние семь недель.

Намеренно "охотились" на те небольшие 5-тонники, которые завозили продукты в магазины, хлебные машины. Цинически. Мы понимаем, что оператор FPV-дрона видит куда он летит и кого поражает. Кстати наш коммунальщик по теплосети также погиб от FPV-дрона — ехал на работу. Эти случаи не единичны, это ужасная статистика по охоте FPV-дронов на наших людей. Есть небольшой район, 15%, куда еще не долетают, но это вопрос времени.

Он добавил, что сейчас в городе осталось немного магазинов, несколько аптек, работают несколько специалистов территориального центра, которые уговаривают пожилых людей выехать из общины. Вывозят мусор коммунальщики, также работает ритуальная служба.

В некоторых районах города коммунальщики по возможности консервируют здания, однако в большинстве своем они работают в населенных пунктах, где ситуация с безопасностью позволяет это сделать. Сотрудники теплосети самостоятельно сделали две котельные, которые отапливают больницы. Поделиться

Бои за Покровск

Последние несколько месяцев оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых трудных отрезков фронта.

Как ранее сообщали в ОСУО "Хортица", Россия держит 150 тысяч солдат на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях. В частности, в районе Покровска оккупанты сосредоточили около 70 тысяч солдат.

Как рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, россияне пытаются ослабить украинскую логистику в Покровске, но вытеснить ВСУ из города пока маловероятно. Противник может пытаться заставить украинские войска вывести свои силы из Покровска, однако это выглядит сложной задачей.