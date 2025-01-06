У прифронтовому Покровську залишилося понад 7 тис жителів
Категорія
Україна
Дата публікації

У прифронтовому Покровську залишилося понад 7 тис жителів

Покровськ
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Джерело:  Суспільне

У Покровську залишаються ще 7300 жителів. Темпи евакуації знизилися через погіршення безпекової ситуації.

Головні тези:

  • У Покровську залишилося понад 7300 жителів, які утримуються через погіршення безпекової ситуації та активне обстрілювання окупантами.
  • Евакуація з міста сповільнилася, зокрема після відключення газо- та електропостачання на початку грудня.
  • Останні місяці окупанти активізували свою діяльність на Покровському напрямку, проте вивести ЗСУ з міста наразі є малоймовірним.

Евакуація з Покровська сповільнилася

Про це повідомляє начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Безпекова ситуація у нас погіршується, бо гатять постійно останні тижні з артилерії, КАБи по погоді, FPV-дрони постійно - просто замучили.

Він зазначив, що наразі у Покровську мешкає 7 300 цивільних.

Зараз евакуація трохи знизилася, після 12 грудня, коли відключили газопостачання, а потім і електропостачання, то тоді за тиждень виїхало майже 3000 людей. Сьогодні якщо брати статистику від 5 до 10 людей виїжджає за добу.

За його словами, російські війська навмисне обстрілюють комунальну техніку впродовж останніх семи тижнів.

Навмисно "полювали" на ті невеликі 5-тонники, які завозили харчі до магазинів, хлібні машини. Цинічно. Ми розуміємо, що оператор FPV-дрона бачить куди він летить і кого вражає. До речі наш комунальник з тепломережі також загинув від FPV-дрона - їхав на роботу. Ці випадки непоодинокі, це жахлива статистика щодо полювання FPV-дронів на наших людей. Є невеличкий район, 15 %, куди ще не долітають, але це питання часу.

Він додав, що наразі в місті залишились небагато крамниць, декілька аптек, працюють кілька фахівців територіального центру, які вмовляють людей похилого віку виїхати з громади. Вивозять сміття комунальники, також працює ритуальна служба.

У деяких районах міста комунальники за можливості консервують будівлі, проте здебільшого вони працюють у населених пунктах, де безпекова ситуація дозволяє це зробити. Працівники тепломережі самостійно зробили дві котельні, які опалюють лікарні.

Бої за Покровськ

Останні кілька місяців окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

Як раніше повідомляли в ОСУВ "Хортиця", Росія тримає 150 тисяч солдатів на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Зокрема, у районі Покровська окупанти зосередили близько 70 тисяч солдатів.

Як розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, росіяни намагаються послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно. Противник може намагатися змусити українські війська вивести свої сили з Покровська, однак це виглядає складним завданням.

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