У прифронтовому Покровську залишилося понад 7 тис жителів

У Покровську залишаються ще 7300 жителів. Темпи евакуації знизилися через погіршення безпекової ситуації.
Головні тези:
- У Покровську залишилося понад 7300 жителів, які утримуються через погіршення безпекової ситуації та активне обстрілювання окупантами.
- Евакуація з міста сповільнилася, зокрема після відключення газо- та електропостачання на початку грудня.
- Останні місяці окупанти активізували свою діяльність на Покровському напрямку, проте вивести ЗСУ з міста наразі є малоймовірним.
Евакуація з Покровська сповільнилася
Про це повідомляє начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
Безпекова ситуація у нас погіршується, бо гатять постійно останні тижні з артилерії, КАБи по погоді, FPV-дрони постійно - просто замучили.
Він зазначив, що наразі у Покровську мешкає 7 300 цивільних.
За його словами, російські війська навмисне обстрілюють комунальну техніку впродовж останніх семи тижнів.
Навмисно "полювали" на ті невеликі 5-тонники, які завозили харчі до магазинів, хлібні машини. Цинічно. Ми розуміємо, що оператор FPV-дрона бачить куди він летить і кого вражає. До речі наш комунальник з тепломережі також загинув від FPV-дрона - їхав на роботу. Ці випадки непоодинокі, це жахлива статистика щодо полювання FPV-дронів на наших людей. Є невеличкий район, 15 %, куди ще не долітають, але це питання часу.
Він додав, що наразі в місті залишились небагато крамниць, декілька аптек, працюють кілька фахівців територіального центру, які вмовляють людей похилого віку виїхати з громади. Вивозять сміття комунальники, також працює ритуальна служба.
Бої за Покровськ
Останні кілька місяців окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
Як раніше повідомляли в ОСУВ "Хортиця", Росія тримає 150 тисяч солдатів на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Зокрема, у районі Покровська окупанти зосередили близько 70 тисяч солдатів.
Як розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, росіяни намагаються послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно. Противник може намагатися змусити українські війська вивести свої сили з Покровська, однак це виглядає складним завданням.
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