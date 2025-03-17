Атака РФ на Покровськ — троє дітей отримали поранення

Вранці 17 березня російські військові обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок атаки постраждали діти з однієї родини — 15, 12 та 8 років.

У Покровську поранено троє дітей

Повідомляється, що окупанти влучили у приватний будинок, де й перебували діти.

Внаслідок атаки поранено 12-річного хлопчика та двох його сестричок 8 і 15 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм надано медичну допомогу.

У прокуратурі зазначили, що тип озброєння наразі встановлюється. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що раніше діти вже були евакуйовані до більш безпечного регіону, однак їхні батьки вирішили повернутися до Покровська. Поширити