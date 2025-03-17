Атака РФ на Покровськ — троє дітей отримали поранення
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Покровськ — троє дітей отримали поранення

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Покровськ
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Вранці 17 березня російські військові обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок атаки постраждали діти з однієї родини — 15, 12 та 8 років.

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли Покровськ, де постраждали троє дітей з однієї родини.
  • Діти отримали мінно-вибухові травми та інші ушкодження у результаті атаки.
  • Правоохоронці розпочали розслідування щодо вчинення воєнного злочину під час обстрілу.

У Покровську поранено троє дітей

Повідомляється, що окупанти влучили у приватний будинок, де й перебували діти.

Внаслідок атаки поранено 12-річного хлопчика та двох його сестричок 8 і 15 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм надано медичну допомогу.

У прокуратурі зазначили, що тип озброєння наразі встановлюється. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що раніше діти вже були евакуйовані до більш безпечного регіону, однак їхні батьки вирішили повернутися до Покровська.

Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають лють. Не бережете себе — то вбережіть хоча б дітей! Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок! Евакуюйтесь!

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