Атака РФ на Покровськ — троє дітей отримали поранення

Вранці 17 березня російські військові обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок атаки постраждали діти з однієї родини — 15, 12 та 8 років.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли Покровськ, де постраждали троє дітей з однієї родини.
- Діти отримали мінно-вибухові травми та інші ушкодження у результаті атаки.
- Правоохоронці розпочали розслідування щодо вчинення воєнного злочину під час обстрілу.
У Покровську поранено троє дітей
Повідомляється, що окупанти влучили у приватний будинок, де й перебували діти.
Внаслідок атаки поранено 12-річного хлопчика та двох його сестричок 8 і 15 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм надано медичну допомогу.
У прокуратурі зазначили, що тип озброєння наразі встановлюється. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають лють. Не бережете себе — то вбережіть хоча б дітей! Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок! Евакуюйтесь!
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